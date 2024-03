NCAA insta estados con apuestas legales a prohibir las paralelas en atletas universitarios

En medio de la locura de marzo, la NCAA está presionando para que los estados con apuestas legales en eventos deportivos prohíban las apuestas paralelas a los atletas universitarios.

"Los problemas de las apuestas deportivas están aumentando en todo el país, ya que las apuestas paralelas continúan amenazando la integridad de la competencia y provocan que los estudiantes-atletas sean acosados", dijo el miércoles el presidente de la NCAA, Charlie Baker, en un comunicado publicado en las redes sociales. "La NCAA ha estado trabajando con los estados para hacer frente a estas amenazas y muchos están respondiendo prohibiendo las apuestas de utilería universitarias".

Las apuestas paralelas, abreviaturas de apuestas de proposición, permiten a los jugadores apostar sobre las estadísticas que un jugador acumulará durante un juego en lugar del resultado final.

La declaración de Baker se produjo dos días después de que la NBA confirmara que abrió una investigación sobre patrones de apuestas inusuales en torno a los accesorios que involucran al alero de los Toronto Raptors, Jontay Porter.

Los Raptors dijeron que Porter se perdería su tercer partido consecutivo el miércoles por motivos personales.

Algunos jugadores y entrenadores de la NBA han hablado abiertamente recientemente sobre las apuestas paralelas y cómo reaccionan los jugadores cuando los números no llegan. El escolta de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton, dijo que sus redes sociales están llenas de quejas y el entrenador de los Cavaliers de Cleveland, J.B. Bickerstaff, reveló que recibió amenazas de jugadores la temporada pasada y lo reportó a la NBA.

A principios de este mes, U.S. Integrity, una compañía utilizada por muchas ligas deportivas profesionales y conferencias universitarias para monitorear la actividad de apuestas, señaló un juego de baloncesto masculino de temporada regular de Temple por irregularidades en las apuestas.

Los torneos de baloncesto masculino y femenino de la NCAA son un gran atractivo para los jugadores. La Asociación Americana de Juegos de Azar estima que este año se apostarán 2.700 millones de dólares en el March Madness a través de casas de apuestas deportivas legales.

Varios estados, incluidos Colorado, Arizona, Massachusetts, Nueva York, Pensilvania y Oregón, tienen reglas que prohíben las apuestas paralelas en atletas universitarios que son anteriores al reciente impulso de la NCAA. Otros, como Illinois, Connecticut y Iowa, no permiten apuestas paralelas de atletas universitarios que involucren a equipos del estado.

Kansas, Michigan, Luisiana y Wyoming permiten a los apostadores realizar apuestas paralelas en atletas universitarios independientemente de dónde jueguen.

La NCAA ya ha hecho algunos progresos este año hacia la eliminación de las apuestas paralelas a los atletas universitarios. Los reguladores del juego en Ohio, Vermont y Maryland han eliminado las apuestas paralelas en atletas universitarios en línea y en las casas de apuestas deportivas. Baker y su personal se están comunicando con los reguladores de otros estados para alentar prohibiciones similares.

La Comisión de Control de Casinos de Ohio dijo el mes pasado al conceder la solicitud de la NCAA que las apuestas de utilería el año pasado en atletas de la NCAA con operadores de juegos deportivos en el estado generaron aproximadamente $ 104.6 millones, lo que representó el 1.35% de la cantidad total apostada.

Las apuestasparalelas en atletas universitarios representaron alrededor del 2.2% de las apuestas.

Chris Cylke, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Juegos de Azar, dijo que prohibir las apuestas legales en las proposiciones de jugadores universitarios llevaría a más apostadores a las casas de apuestas deportivas ilegales y en el extranjero.

"Si bien no está claro cómo esto avanza en nuestro objetivo compartido de reducir el acoso de los atletas, sí sabemos que llevar a los clientes a canales ilegales en última instancia obstaculizará la capacidad de monitorear y detectar posibles comportamientos sospechosos en las apuestas", dijo Cylke en un comunicado proporcionado a The Associated Press.

El número de estados que ahora permiten alguna forma de apuestas deportivas ha aumentado a 38, además del Distrito de Columbia. Treinta estados y la capital de la nación permiten las apuestas en línea.

Las compañías que monitorean las apuestas deportivas en busca de irregularidades han advertido a los administradores deportivos universitarios que las apuestas de apoyo a atletas no pagados elevan el riesgo potencial de un escándalo porque los jugadores pueden influir más fácilmente en su propio rendimiento que en el resultado general de un juego.

La NCAA realizó una encuesta después de los torneos de baloncesto del año pasado que encontró que el 58% de los jóvenes de 18 a 22 años están apostando.