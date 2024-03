Denver sobrevive por los pelos en Minnesota y Dallas gana pese a un desafortunado Doncic

Los Denver Nuggets se llevaron este martes un valioso y muy ajustado triunfo ante los Minnesota Timberwolves, mientras que los Dallas Mavericks vencieron a los San Antonio Spurs pese a una noche muy desafortunada de Luka Doncic, que acabó con triple-doble pero firmó un nefasto 6 de 27 en tiros de campo (2 de 12 en triples).

Nuggets 115, Timberwolves 112

Sin el dominicano Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert y Naz Reid, Anthony Edwards tuvo un triple sobre la bocina para haber forzado la prórroga pero el balón no entró y los Timberwolves, en segunda noche de 'back-to-back', no pudieron culminar su hazaña después de un minuto final fantástico en el que pusieron contra las cuerdas a los Nuggets con tres triples seguidos (dos de Jaden McDaniels y uno de Mike Conley).

Edwards terminó con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias mientras que Nikola Jokic, con 35 puntos y 16 rebotes, se colocó al timón de unos Nuggets (48-21 de balance) que arrebataron a los Wolves (47-22) la segunda plaza del Oeste.

Mavericks 113, Spurs 107

Doncic jamás había fallado tantos tiros en un partido de la NBA aunque al final añadió otro triple-doble a su colección con 18 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias. Tampoco Victor Wembanyama estuvo a la altura, al menos en cuanto a puntería, ya que cerró su actuación con 3 de 13 en tiros de campo (0 de 4 en triples) para un total de 12 puntos, 11 rebotes y 6 tapones

El máximo anotador del encuentro fue Kyrie Irving (28 puntos y 7 rebotes), quien guió a Dallas (40-29) a su sexto triunfo en sus últimos siete encuentros y a igualar a los Kings por la sexta plaza del Oeste, la última del 'playoff' y que permite escapar del 'play-in' (el desempate favorece ahora a Sacramento con 39-28).

Pelicans 104, Nets 97

También han metido la directa los Pelicans (42-26), que han ganado siete de sus últimos ocho encuentros y que ya le pisan los talones a los Clippers (42-25) por la cuarta plaza del Oeste.

Zion Williamson brilló con 28 puntos (enorme 11 de 16 en tiros de campo) y 7 rebotes para unos Pelicans claramente superiores en Brooklyn de principio a fin. Los Nets, ya sin nada que hacer esta temporada, solo han ganado uno de sus últimos siete partidos y tuvieron a Cam Thomas como principal referente con 25 puntos.

Magic 112, Hornets 92

Otro equipo que ha tomado impulso a lo grande son los Magic, que llevan nueve triunfos en sus últimos once partidos y que arrasaron a los Hornets en un encuentro que ya ganaban de 41 puntos antes de llegar al descanso.

Cole Anthony (21 puntos y 6 rebotes) fue el máximo anotador de unos Magic en los que ningún integrante de su quinteto titular llegó a los 27 minutos en pista. Brandon Miller (21 puntos y 7 rebotes) fue de lo poco rescatable en Charlotte.

Rockets 137, Wizards 114

¿Llegarán a meter miedo los Rockets a los Warriors por la última plaza del 'play-in' del Oeste? No parece fácil por todas las derrotas que acumuló Houston (33-35) en las últimas semanas, pero no se puede decir que no lo esté intentando hasta el final ya que ahora acumula una espléndida racha de seis victorias seguidas (Golden State presenta un 35-32).

Jalen Green selló un partidazo con 42 puntos y 10 rebotes para los texanos. En cambio, ningún jugador llegó a los 20 puntos en unos Wizards con cinco derrotas consecutivas y el peor balance de la liga (11-58 frente al 12-56 de los Detroit Pistons).