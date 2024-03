Los 40 mil puntos de LeBron James, una cifra que ahora luce imposible de alcanzar

Nunca digas nunca. Existe una pequeña posibilidad de que algún día alguien se una a LeBron James en el club de los 40.000 puntos de la NBA .

James cruzó la marca de los 40.000 puntos el sábado por la noche, ampliando el récord de anotaciones de todos los tiempos de la NBA que le arrebató a Kareem Abdul-Jabbar la temporada pasada.

James ya ha sumado alrededor de 1.700 puntos de distancia entre él y el total de 38.387 de Abdul-Jabbar. Quizás haya llegado el momento de añadir el récord anotador de James en la NBA a la lista de “récords que nunca se romperán”, como los 2.632 partidos consecutivos jugados en béisbol de Cal Ripken, los 2.857 puntos de Wayne Gretzky en la NHL o el equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Connecticut ganando 111 consecutivos. juegos.

Wilt Chamberlain promedió una vez 50,4 puntos en una temporada en la NBA. Nadie más se ha acercado nunca a eso. El promedio más alto que cualquier otro jugador promedió en una temporada completa fue el 38,3 por partido de Elgin Baylor; Si alguien promediara esa cifra durante toda su carrera, habría tenido que jugar los 82 partidos durante casi 13 temporadas sólo para llegar a 40.000 puntos.

“Nadie jamás lo tocará”, dijo el año pasado el delantero de Miami Kevin Love, uno de los ex compañeros de James en Cleveland, cuando James rompió el récord de Abdul-Jabbar.

Y recuerden, James podría jugar otra temporada. O dos. O más. Fácilmente podría llegar a 43.000 o 44.000 cuando termine. Eso sólo hará que el récord esté más fuera de su alcance.

LeBron James hace el número 40 con sus manos tras llegar a los 40 mil puntos.

Algunas razones por las que es tan poco probable que alguien más alcance el hito:

¿Quién es el siguiente?

Aparte de James, sólo hay siete jugadores activos con más de 20.000 puntos, lo que significa que sólo hay siete jugadores que están a medio camino de los 40.000.

Kevin Durant es el más cercano a James, a unos 12.000 puntos del líder anotador de todos los tiempos. El promedio de carrera de Durant de 27,3 puntos por partido es en realidad 0,2 puntos mejor que la tasa de anotación de James. Pero Durant, si mantiene ese promedio, tendría que jugar básicamente todos los partidos hasta el final de la temporada 2028-29 para alcanzar la marca de 40.000.

En ese momento tendría 40 años. Que Durant juegue a esa edad no es del todo irreal. La parte de jugar todos los partidos durante más de cinco años probablemente no sea realista; Durant no ha aparecido en los 82 partidos de una temporada desde 2009-10, cuando tenía 21 años.

Hay tres jugadores activos con promedios de puntuación por partido más altos que James. Durant es uno, Luka Doncic (28,5) y Joel Embiid (27,8) son los otros.

Doncic acaba de cumplir 25 años. Un periodista le preguntó la semana pasada si consideraba que cumplir 25 años sería un cumpleaños importante. “Me siento como si tuviera 40 años”, respondió Doncic. Seguro que no parece que Doncic esté considerando jugar 15 años más, según esa respuesta.

Y Embiid está aproximadamente 28.000 puntos detrás de James. Necesitaría jugar 1.000 partidos más, más o menos, para llegar a los 40.000. Dado su historial de salud y su edad (Embiid cumplirá 30 años a finales de este mes), 1.000 juegos más parecen, en el mejor de los casos, improbables.

¿QUÉ SE NECESITA?

James llegó a 40.000 gracias a la combinación de excelencia y longevidad. Sólo Vince Carter jugó más temporadas en la NBA que James, y si James, como se esperaba, regresa para el año 22 la próxima temporada, empatará ese récord.

Jugar aparentemente para siempre, eso es lo que convierte una tarea difícil en casi imposible.Ha habido mayores anotadores, al menos en términos de media. Michael Jordan y Wilt Chamberlain promediaron 30,1 puntos, pero James ya ha aparecido en más de 400 juegos más que cualquiera de esos íconos. Elgin Baylor promedió 27,4 puntos en sus 14 temporadas; apareció en 846 partidos y habría tenido que jugar en 616 más (con ese promedio de puntuación) para llegar a 40.000.

Jerry West promedió aproximadamente lo mismo en su carrera que James. Nuevamente, la longevidad es lo que los separa; Oeste jugó 932 juegos.

¿Y WEMBY?

Todas las conversaciones sobre cosas que podrían suceder en el futuro deberían incluir a Victor Wembanyama.

Tiene un promedio de 20,7 puntos por partido como novato. James promedió 20,9 puntos en su temporada de novato. Sólo faltan 20 años más y la misma trayectoria, y Wemby estará allí en el club de los 40.000.

En el fin de semana del Juego de Estrellas, el guardia de Milwaukee, Damian Lillard, dijo que si estuviera a cargo agregaría una línea de 4 puntos a la cancha de la NBA. Sin duda, eso ayudaría a alguien a llegar a los 40.000.

Es poco probable que se produzca tal medida; de hecho, dado el aumento de la puntuación en los últimos años, es razonable pensar que la NBA tomará medidas para ayudar a las defensas antes de darles a los tiradores otra forma de aumentar los números de los videojuegos.

úLTIMA PALABRA

“Los récords siempre están destinados a batirse. Nunca se puede decir nunca de ningún récord. ... Durante años, la gente dijo que el récord de Kareem nunca se rompería”. - James, después de anotar 40.000.