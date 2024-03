LeBron James le asesta otro revés al Padre Tiempo

Es probable que el Padre Tiempo sufra otra derrota el sábado.

LeBron James está a nueve puntos de convertirse en el primer jugador de la NBA en alcanzar los 40.000.

Obviamente es razonable pensar que lo conseguirá cuando Los Angeles Lakers reciban a los Denver Nuggets hoy. James ha anotado al menos nueve puntos en cada uno de sus últimos 762 partidos contados, incluidos los playoffs.

Ha estado por debajo de los nueve puntos un total de nueve veces en 21 temporadas. En otras palabras, 40.000 están a punto de suceder. Y dado que probablemente no se alcancen los 50.000 puntos (aunque nunca se sabe con James, de 39 años), este será otro momento que sin duda vale la pena saborear.

“Nadie lo ha hecho”, dijo James. “Y para mí estar en esta posición en este momento de mi carrera, creo que es genial. ¿Pero es una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera? No. ¿Significa algo? Por supuesto. ¿Por qué no lo haría?

Nunca se propuso perseguir el récord anotador de Kareem Abdul-Jabbar; acaba de suceder. Tampoco se propuso nunca alcanzar el récord de Vince Carter de jugar 22 temporadas; empatará esa marca el próximo año, a menos que se produzca algún tipo de cambio sísmico en sus planes o forma de pensar. Todavía se trata de una cosa, y ese es el anillo.

Los Lakers no son los favoritos para ganar el título esta temporada. Pero dado el desempeño del jugador más viejo de la NBA en este momento esta semana, la Laker Nation todavía tiene muchas razones para pensar que es posible una carrera más hacia el Trofeo Larry O’Brien.

Lo que hizo el miércoles por la noche contra Los Angeles Clippers fue puro teatro. Superó a los Clippers 19-16 él solo en el último cuarto, anotando cinco triples y guiando a los Lakers a una salvaje remontada de 116-112.

Promedio.

Esta temporada promediará unos 25 puntos. No ha habido un “jugador de mayor edad” con ni siquiera 10 puntos desde que John Stockton anotó 10,8 por partido en 2002-03.

All Star.

Nadie había sido un All-Star en una temporada en la que era el jugador de mayor edad de la liga desde 1991, cuando Robert Parish lo logró.