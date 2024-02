Jordi Fernández: “Tener prisa nunca ayuda y no tengo ansiedad por ser primer entrenador”

Jordi Fernández acumula méritos para ser algún día el primer entrenador español en la NBA y a esta segunda temporada en Sacramento Kings como técnico asistente le suma además el bronce con Canadá en el pasado Mundial, ganando experiencia y exposición.

“Todo suma. Los que no hemos sido primeros entrenadores en la NBA, al final también es importante que te vean en ese rol, sea donde sea. Yo he tenido el privilegio de hacerlo en la G League, ahora en un Mundial y en breve en unos Juegos Olímpicos. Esto al final va a llegar: tener prisa nunca ayuda y no tengo ansiedad por ser primer entrenador”, dijo en una entrevista telefónica con EFE.

Para Fernández (Badalona, España, 1982), Domantas Sabonis tiene rango de estrella aunque con rasgos distintivos: “En esta liga, en la que todos sabemos que las estrellas son más extravagantes, él es un grandísimo compañero y una persona demasiado normal”.

También se mostró muy contento del regreso a las canchas de su amigo Ricky Rubio: “Se lo dije a él: es lo mejor que me ha pasado en los últimos meses. Que haya hablado abiertamente de ello puede ayudar a mucha gente”.

Pregunta: Queda menos de un tercio de temporada regular, ocupan puesto de 'play-in'. ¿Están donde esperaban?

Respuesta: Sí, somos un grupo relativamente joven, competimos muy bien el año anterior y este también lo estamos haciendo. Queremos aprender de la experiencia y confiamos en que seremos equipo de 'playoff' porque ya lo fuimos. Hay continuidad y creemos en nuestro grupo.

P: Caro peaje el jugar en la misma división que Clippers o Suns, que aspiran a lo máximo, además de Lakers y Warriors…

R: La competición te hace mejor. El máximo reto es jugar contra buenos equipos muchas veces. Nosotros lo vemos en positivo. Creo que vamos a terminar fuertes, el equipo siempre ha respondido, no somos un producto terminado, pero estamos contentos por cómo competimos contra los de arriba.

P: La temporada pasada, el mejor momento del equipo llegó en marzo.

R: La continuidad ayuda mucho, muchos equipos creen que cambian para mejorar, pero en este caso la continuidad también ayuda poque el grupo es el mismo. Físicamente, al ser más jóvenes, podemos jugar a mayor ritmo.

P: ¿Comprendió que Sabonis no fuera al All-Star?

R: Es una decepción porque se lo merece, es parte del éxito colectivo. No podemos controlar la opinión del resto, sólo puedes tomártelo como una motivación más para seguir trabajando y demostrar que estaban equivocados. Los que fueron en su lugar son grandes jugadores también y al final es decisión de gente externa.

P:¿Cree que a Sabonis se le valora menos que a otras estrellas de la liga?

R: Creo que a ‘Domas’ se le valora mucho en esta institución. Es algo público, sólo tienes que ir a su contrato y ver lo que gana. Es una persona con la que es fácil trabajar. En esta liga, en la que todos sabemos que las estrellas son más extravagantes, él es un grandísimo compañero, demasiado normal. Trabaja mucho todos los días. Yo creo que porque es extranjero.

P: ¿Cómo definiría su momento actual?

R: Soy un privilegiado porque de todas las experiencias aprendes. Salí de Denver con mucho éxito. Llegué a los Kings y dimos la vuelta entera a una organización que llevaba muchos años sin ser competitiva. Con Sacramento y la selección tengo un rol distinto, me hace mejor entrenador. Mi carrera aquí es un sueño y lo estoy disfrutando mucho, quiero seguir dando pasos adelante. Estoy muy feliz y contento.

P: ¿Dirigir con éxito a Canadá ayuda en ese camino hacia ser, algún día, primer entrenador en la NBA?

R: Todo suma. Los que no hemos sido primeros entrenadores en la NBA, al final también es importante que te vean en ese rol, sea donde sea. Tuve el privilegio de hacerlo en G League, en un Mundial, y ahora en unos Juegos Olímpicos.

No tengo nada garantizado porque no todo depende de mí: tienen que ser dos partes que se pongan de acuerdo. Pero no me preocupa lo que las otras partes piensen, sino disfrutar lo que hago, ayudar a la selección y crecer. Esto al final va a llegar: tener prisa nunca ayuda y no tengo ansiedad por ser primer entrenador. Es ir paso a paso y va a llegar. Y cuando sea será.

P: Viene una generación española fantástica con presencia en el draft. ¿Tienen hueco en la NBA?

R: Sí, sin duda alguna, son jugadores de mucho nivel. Dice mucho del futuro del baloncesto español. No hay nada garantizado y cada uno debe hacer su camino. Creo que tienen un grandísimo nivel. Algunos lo están demostrando en NCAA, otros en Europa, también en la G League… Esto te dice lo bien que estamos desarrollando jugadores en las categorías de formación, con todos los éxitos que hemos tenido.

P: Sobre Ricky Rubio, ¿qué significa que volver a verle en la pista?

R: Se lo dije a él: verle otra vez en la cancha es lo mejor que me pasó en estos últimos meses. Cuando tienes problemas de salud mental y tienes ansiedades o estrés, y lo que siempre te ha generado mucha diversión y amor, como el baloncesto, se gira. Que haya podido hablar de ello abiertamente significa mucho. Ver un ejemplo como él, siendo más mediático, puede ayudar a mucha gente. Estoy muy contento por él y por todo lo que representa.