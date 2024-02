Bucks vencen a Sixers en el regreso de Doc Rivers a Filadelfia

Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos, Damian Lillard agregó 24 y los Milwaukee Bucks vencieron a los 76ers 119-98 el domingo en el regreso de Doc Rivers a Filadelfia.

Rivers fue despedido por Filadelfia después de la temporada pasada. Entrenó a los 76ers de 2020 a 2023, sin pasar nunca de la segunda ronda de los playoffs, y el domingo fue el partido número 12 desde que asumió el mando en Milwaukee.

"Fue increíble", dijo Rivers sobre su regreso. “Tuve tres buenos años aquí, y no hablo de baloncesto, hablo de la vida. Disfruté de mi estancia aquí. He hecho amigos para toda la vida. Los aficionados también estuvieron bien. Hubo un par de comentarios divertidos. Un chico me dijo que Larry David me estaba buscando para jugar al golf. Pensé que era bastante divertido”.

Rivers fue recibido por un coro de abucheos del público lleno durante las presentaciones, pero su equipo rápidamente sacó a la multitud del juego con un primer cuarto vertiginoso.

Lillard anotó los primeros siete puntos para los Bucks y terminó con 11 puntos en el cuarto mientras Milwaukee construía una ventaja de 14 puntos.

"Pensé que éramos consistentes", dijo Lillard. “Entramos en la pintura, estábamos dispuestos a hacer un pase adicional para encontrar al tipo abierto y obtuvimos miradas de calidad. Para jugar un buen ataque encuentras tiros de calidad y tienes mucha combinación. Pensé que eso es lo que hicimos”.

Antetokounmpo, quien también terminó con 12 rebotes y nueve asistencias, concluyó la primera mitad con broche de oro, acertando una bandeja y también haciendo un pase de toda la cancha a Brook López para una volcada mientras sonaba la bocina para darle a Milwaukee su mayor ventaja en 21 puntos. Filadelfia nunca se acercó a menos de 12 puntos en la segunda mitad.

Antetokounmpo fue a la línea de tiros libres más veces (12) que todo el equipo de los 76ers (11).

Rivers atribuyó eso a la defensa de su equipo.

"Habíamos estado poniendo mucho énfasis en la defensa", dijo Rivers. “Los últimos partidos hemos estado fantásticos. Cuando tienes a Giannis en tu equipo, si puedes detenerlo y ponerlo en transición, Giannis en transición es un problema para todos”.

Malik Beasley agregó 20 puntos y Bobby Portis Jr. anotó 17 mientras Milwaukee ganaba su segundo juego consecutivo después del receso del Juego de Estrellas después de tener marca de 3-7 en los primeros 10 juegos de Rivers como entrenador.

"Todo se reduce a la comunicación", dijo Beasley. “Hoy fue una de las primeras veces que todos nos comunicamos. (Antes) nos confundíamos asegurándonos de quedarnos con nuestro propio chico o cambiar. Hicimos un gran trabajo con eso hoy”.

Tyrese Maxey anotó 24 puntos y De'Anthony Melton agregó 16 para los 76ers, que han perdido ocho de 12 juegos desde que perdieron al actual Jugador Más Valioso, Joel Embiid, por una lesión en la rodilla izquierda en enero.

"Tenemos muchos escoltas y escasez de hombres grandes", dijo el entrenador de Filadelfia, Nick Nurse. “Estamos tratando de resolver algunas cosas. Pero todavía tenemos que hacer un poco mejor el trabajo de baloncesto estilo 'drive and kick' con este grupo de muchachos. Tenemos que organizarnos. Tenemos que ser más organizados en el lado ofensivo”.