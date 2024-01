El Che García se queja y explica que no recibió de Fedombal una oferta adecuada

Ante la decisión de la Federación Dominicana de Baloncesto de designar a David Díaz como dirigente de la selección de ese deporte para la ventana de la Copa América a efectuarse a finales del próximo febrero, Néstor- Che- García, hasta ayer mentor del equipo, uso sus redes sociales para emitir sus pareceres ante tal decisión.

Tras el argentino agradecer al pueblo dominicano por su amor y soporte incondicional que le dieron mientras estuvo como técnico de la selección de baloncesto de mayores, pero sobretodo el trato a su persona y su familia, quiso emitir algunas consideraciones.

Lo primero que quiso aclarar es que lo expuesto en el despacho de prensa divulgado por la Federación de Baloncesto sobre su decisión de marcharse obedece a la verdad en lo relacionado a los motivos económicos.

“Soy un entrenador de baloncesto profesional que necesita estar en constante movimiento y trabajando para mejorar a mis equipos y me encontraba en una situación de estancamiento, ya que, estaba viajando a ver jugadores y mirando videos SIN TENER UN CONTRATO FIRMADO, eso es amor a mis jugadores, al pueblo Dominicano y a la Federación”, sostiene García en su comunicado.

Expresa que no abandonó la selección Dominicana marchándose a dirigir en el baloncesto de Arabia Saudita, pues firmó hasta mayo para estar al frente al club Al Ahli, en Bahraim, que es otro país (no es Arabia Saudita).

“Ellos se han interesado en mí y me han recibido con los brazos abiertos, a quienes les estoy completamente agradecido, y estando aquí, se ha comunicado conmigo, la Federación de Arabia Saudita (luego de haber estado en el país hace 20 años), para dirigir a la Selección de baloncesto, por esta próxima ventana”, agrega.

Señala que en Dominicana “me dijeron, como dicen ustedes: "que me vaya a buscar mis cuartos afuera", repito, no me voy a un país petrolero por dinero”, añade.

El Che fue enfático en expresar que nunca pudimos llegar a un acuerdo, luego de un año de espera, “pero tengo una familia y una vida que mantener”.

Sostiene que avisó de su partida hace 5 días.

Luego de haber estado en 3 procesos, “mi primera opción siempre fue dirigir a la Selección Dominicana, aún dejando de lado opciones económicas más tentativas. Hasta he buscado una casa donde pasar el resto de mi vida en la isla”, agrega.

“Amo a la República Dominicana y a mis jugadores por eso es que he trabajado todo lo que pude sin estar oficializado, pero he llegado al límite de conversaciones y necesito, como buen profesional, ser constante con mis tareas y dedicarle mi 100% a mi profesión”, sostiene.

Nuevamente, le agradezco a todo el pueblo dominicano por el amor, el respeto de siempre y por los mensajes recibidos y a la Federación Dominicana de Baloncesto, así como a mis jugadores que me siguen llamando todo el tiempo.