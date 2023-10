¿Jokic o Antetokoumpo?: ¿Quién es el número uno de la NBA?

En los últimos años, la narrativa ha indicado que el "último hombre en pie", es decir, el baloncetista que logra ganar el campeonato de la NBA y a su vez el premio "MVP" de la Serie Final, es considerado entonces para la siguiente temporada como el mejor jugador de la liga, por lo que de ser cierta dicha narrativa, entonces actualmente esa distinción caería en Nikola Jokic.

Eso pareciera no ser un tema de tanta discusión, pues el serbio es el actual campeón de la NBA, y bien podía haber ganado la campaña pasada su tercer premio MVP de manera consecutiva, por lo que, ¿qué más habría que pedirle a un jugador para que sea el mejor?, quizás la respuesta está en Giannis Antetokoumpo.

Anualmente, a pocos días de iniciar la temporada de la NBA, ESPN publica su popular y polémico ránking de los mejores jugadores para la campaña que relativamente se avecina, y para sorpresa de muchos, este año Antetokoumpo fue catapultado en la posición número uno, seguido de Jokic. Debido a eso, entonces surge la siguiente pregunta: ¿Quién es realmente el mejor jugador de la NBA?.

Tomando en cuenta lo que visiblemente se puede comprobar en los partidos, cada uno aventaja al otro en varias facetas del juego. El serbio es por mucho un mejor pasador y tiene mejor visión en la cancha, por su parte, Giannis le saca la milla en gran manera en el aspecto defensivo, por lo que lo más interesante de estos dos jugadores en esta fase de la comparación radica en encestar la pelota.

Tanto el serbio, como el griego, tienen méritos para decir que son mejor que el otro encestando la pelota. Jokic tiene la capacidad de ser muy productivo desde el poste con movimientos que aunque se ven lentos, parecen ser indefendibles, pero también es un peligro desde el área triple, por lo que aunque es un hombre alto, por esta última cualidad y por su excelente manera de pasar el balón, obliga a los entrenadores rivales a ser más cautelosos a la hora de defenderlo.

En cuanto a Giannis, aunque no es bueno desde el área triple, significa peligro también dejarlo completamente solo, no porque vaya a encestarlo, sino más bien porque le da entonces la oportunidad de ganar un considerable espacio para hacer su especialidad, penetrar al aro con fuerza, y ahí es prácticamente indetenible. Por su atleticismo, Antetokoumpo es verdaderamente una difícil tarea para los defensores, pues en contraataque no hay más remedio que dejarlo hacer un potente donqueo, o simplemente darle la falta, sin embargo, en esto último hay ventaja para Jokic, pues el griego no es un buen tirador de libres comparado con el serbio.

Tras lo anteriormente planteado, se podría deducir que en materia de anotación, por lo que ambos jugadores pueden aportar para sus equipos, Jokic es mejor jugador de ofensiva, sin embargo, lo que hace entonces emparejar la comparación, es la defensa, ya que en ese aspecto Giannis probablemente no sea segundo de nadie en la NBA.

No es un secreto que Jokic no es el más esforzado en defensa, todo lo contrario a Giannis, que tiene la capacidad de defender con eficiencia desde al armador del equipo contrario como a su centro.

Entonces, se pudiera resumir que habría un empate entre Jokic y Giannis, y siendo así, es el turno de que las estadístísticas avanzadas digan ciertamente quien es mejor.

Debido a que Giannis debutó primero en la NBA, la comparación será en base a los últimos tres años, pues ese es el lapso que comúnmente se le dan a los jugadores para determinar su valor y posición en la liga.

En las últimas tres temporadas, Jokic ha dominado ligeramente al griego en eficiencia: 31.3; 32.2; y 31.5 de Nikola, versus unos 29.2; 32.1 y 29.0 de Giannis.

Pero para ser más justa la comparación, veamos el "Win Shares", que no es más que el número estimado de victorias a las que un jugador ha contribuido para su equipo, y en este caso, será en base a 48 minutos por partido. En esta métrica, Jokic también aventaja a Giannis en las últimas tres temporadas: 301; 296 y 308 en las últimas tres temporadas, siendo líder de la NBA en cada una en ese encasillado, mientras Giannis tiene unos 244, 201 y 208.

Cada uno ha ganado un campeonato siendo el MVP de dicha final, cada uno tiene dos MVP de serie regular, y cada uno tiene ciertas ventajas sobre el otro en distintos aspectos del juego, sin embargo, según las estadísticas, actualmente el monarca de la NBA debería ser el serbio.