Jugadores de la Selección Dominicana de Baloncesto reaccionan a la muerte de Bladimir Regalado

El pasado martes se dio a conocer la muerte de Bladimir Regalado, un fisioterapeuta de la Selección Nacional de Baloncesto, quien falleció de un infarto mientras regresaba en avión luego de acompañar al equipo a la Copa Mundial 2023.

Antes esto, muchos de los jugadores del equipo dominicano han manifestado su tristeza y han compartido recuerdos junto a Regalado, también conocido como NBA, a través de sus redes sociales.

Karl Anthony Towns escribió que las últimas palabras que le dijo fueron: “Te amo”. A la par de decir que esta muerte “le duele” y “está sin palabras”.

De igual manera, Ángel Delgado expresó que todavía no lo puede creer. “NBA, tú sabes lo mucho que te quiero y esto me ha partido el corazón. No tengo palabra para decir todo lo que te agradezco, nunca tendré cómo pagarte todo hermano”, publicó en su cuenta de Instagram.

Agregó que: “Tú me brindaste tu amistad, me hiciste parte de tu familia y eso te lo voy agradecer toda la vida. Tú eras la persona más alegre y la persona que yo he visto en mi vida más creyente a Dios, te voy a extrañar mucho mi hermano”.

Por su parte, Geraldo Suero manifestó “descansa en paz, hermano black” y dijo que Regalado estaba “loco” por llegar al país para cuidar a su mamá.

Eloy Camacho Vargas lo describió como “el más serio de Moca”.