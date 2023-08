Víctor Liz y República Dominicana están listos para su partido frente a Angola en la Copa Mundial

El talento, la armonía y el sacrificio fueron señaladas como las características principales que adornan a la selección dominicana que saldrá este martes (4 de la mañana, hora dominicana) a su tercer compromiso del Grupo A de la Copa Mundial de Baloncesto en Manila, Filipinas.

Quien así lo describe es el capitán del equipo, Víctor Liz, quien añadió que cuando se trata de representar al país “no hay dolores, ni excusas” que valgan.

“Este es un grupo de mucho talento. Hay compañeros que cuando terminen de explotar seremos más imponentes”, dijo el veterano titular de la posición dos, quien se ha convertido en el máximo anotador de por vida entre los dominicanos en la historia de la Copa Mundial.

Explicó que en el combinado se siente una armonía única, que cada quien está aportando su cuota de sacrificio en pro del éxito del equipo.

Dominicana tiene marca de 2-0 con sus triunfos sobre Filipinas (ante un récord de 38,115 personas) e Italia (la número diez del mundo).

Una victoria ante Angola le aseguraría el primer puesto del grupo, además de su clasificación a la segunda ronda. En caso de una derrota por menos de nueve puntos, también estaría avanzando a la ronda de los mejores 16.

“He tenido algunas molestias, pero cuando se trata de mi país no hay dolores ni excusas, estamos ready para el que venga”, añadió Liz, quien junto a Eloy Vargas forma la única pareja de criollos que han visto acción en tres mundiales.

Añadió que siempre ha tenido una mentalidad de ganador a pesar de que luego de su debut con la selección nacional (Panamericanos, 2011) no estuvo entre los 12 hasta el 2014 cuando estuvo en los Centroamericanos, Centrobasket y su primer mundial.

“Esto de capitán no es más que un título, soy uno más del grupo, aquí no hay ego ni nadie está por encima de nadie, la meta es ganar”, agregó el nativo de Santiago de los Caballeros, quien ha sido un referente en el equipo nacional en los últimos dos ciclos olímpicos.

Exhortó a los jugadores jóvenes a enfocarse en su carrera, rodearse de familia y personas que le aporten, que tengan un buen equipo de trabajo que les permita concentrarse en su trabajo en la cancha.

“Eso es fundamental en mi carrera, enfocarme en lo que sé hacer, jugar y siempre aportar mi granito de arena por los campeonatos o si no pelear por ellos, no importa el torneo, liga, me tomo esto muy en serio”, agregó.

Con los 27 puntos que ha logrado en los primeros dos partidos, Liz eleva su total de por vida a 131 para superar a Iván Mieses (127). Son seguidos por Eloy Vargas (98), Francisco García (87), Frank Prats (87) y Vinicio Múñoz (81).