La cuestión de los armadores rumbo a la Copa Mundial

Una de las interrogantes que tendrá que despejar en los próximos días el entrenador de la selección nacional de baloncesto, Néstor –Ché- García, es si afrontará la próxima Copa Mundial con dos o tres armadores en su grupo de 12 jugadores.

Otrora una posición que se antojaba como el “punto débil” de la escuadra nacional, en estos momentos la calidad “brota por sus poros” y jugadores con capacidad para manejar esas labores ni siquiera forman parte de la preselección.

“Personalmente me llevo tres armadores. Es riesgoso irte con solo dos. No sabes que puede pasar en un torneo así. Si se lesiona uno y sacan por faltas a otro, solo te quedas con uno. Me llevaría a Andrés Feliz, Gelvis Solano y Jean Montero”, dice el comentarista Ricardo Rodríguez.

Feliz ha sido el titular en los últimos compromisos, heredando la posición de Solano, quien revalorizó su posición con los premios de MVP de la serie regular y final de la LNB. Montero, un combo-guard, fue clave en la clasificación al Mundial a través del proceso de ventanas.

“Creo que lo mejor es irse con tres que están capacitados para estar en el mundial. Son armadores diferentes y dan opciones al entrenador. Si necesita explosividad está Gelvis, si necesita control del balón está Feliz y si necesita anotación está Montero”, declara el narrador Melvin José Bejarán.

Dos son suficientes

Otros, sin embargo, entienden que es mejor proteger la parte delantera de la cancha teniendo en cuenta la envergadura del certamen y creen que dos armadores son suficientes.

“En mis doce tengo a dos armadores: Feliz y Montero. A ese nivel de competencia le doy más prioridad al nivel físico en la línea frontal. Por eso me iría con dos armadores”, explica Iván Joel Ramos, de la Voz del Fanático y la plataforma de YouTube, Basket Global.

Su posición se podría deber a que, en ciertas ocasiones, el defensa tirador Rigoberto Mendoza puede hacer las veces de armador con un nivel aceptable.

“Gelvis lució muy bien en al final de la LNB y creo que eso le da su puesto. La combinación de Jean y Andrés es parte del futuro y se deben repartir la responsabilidad de llevar el equipo”, considera el narrador Romeo González, también redactor de Diario Libre.

Experiencia y calidad

La experiencia, calidad y versatilidad de este trío impide que jugadores como Miguel Dicent y Richard Bautista sean tomados en cuenta en esta oportunidad, pero cuentan con el talento para serlo en el futuro cercano.

“Andrés con su dominio de balón y experiencia en la ACB debe ser el titular. Otro probado es Gelvis con sus MVP´s de la serie regular y la final de la SuperLiga LNB y Jean, como combo guard que puede accionar con su ofensiva en el conjunto”, dice el comentarista Martín Lajara, otro que favorece la inclusión de tres armadores.

El titular.

Andrés Feliz, de 6 pies y 26 años, reclamó el puesto de armador titular gracias a su control del balón y su efectiva ofensiva de distancia en las ventanas. Explotó en la Americup del año pasado con un average de 17.5 puntos.

El renacido.

Tras ceder su puesto de titular, Gelvis Solano, de 6-1 y 29 años, recuperó terreno con sus premios de MVP en la serie regular y final de la LNB. Intenta volver a ser el que promedió 12.3 tantos en el preolímpico del 2020 y 6.6 asistencias en el mundial del 2019.

El ofensivo.

Jean Montero, con 20 años y 6-3 de estatura, es uno de los responsables de la clasificación al mundial. En cinco partidos en las ventanas como suplente promedió 10.2 puntos.