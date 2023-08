Nowitzki, Gasol y Parker dan sabor internacional a exaltación a la Salón de la Fama

Los fanáticos ondearon una bandera alemana y corearon el nombre de Dirk Nowitzki cuando caminó por la alfombra roja hacia el Symphony Hall el sábado por la noche para la ceremonia de consagración del Salón de la Fama del Baloncesto. En su discurso de aceptación, el ex gran hombre de Dallas les dijo a sus padres: "Danke".

Los fanáticos de Tony Parker gritaron cuando subió al escenario para liderar los procedimientos. "Hay muchos franceses en la ciudad. Lo siento", dijo el base de los San Antonio Spurs.

España también estuvo bien representada, con Pau Gasol gritando a su equipo nacional, "mi familia", antes de unirse a lo que puede ser la mayor clase internacional de inducidos en la historia del santuario de Springfield.

"Quiero dar una mención especial a aquellos primeros europeos, que vinieron aquí, al otro lado del océano, que se arriesgaron", dijo Gasol, quien se enamoró del deporte cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de 1992 en su ciudad natal, Barcelona. "Tenía 12 años. Cambió mi vida. El Dream Team nos mostró cómo se podía jugar al baloncesto".

La Clase de 2023 trajo un sabor claramente internacional a la sala de baloncesto.

Nowitzki fue el primer jugador nacido en Europa en ganar el premio MVP de la NBA, en 2007. El premio MVP de las Finales de la NBA de Parker ese año fue el primero para un europeo. En 2002, Gasol fue el primer novato internacional del año de la NBA.

Los Spurs también estuvieron bien representados, liderados por el entrenador y cinco veces campeón de la NBA Gregg Popovich, y Parker, el base de cuatro de esos equipos ganadores del título. Becky Hammon, quien después de una carrera en la WNBA se unió a los Spurs como la primera mujer en servir como entrenadora asistente de la NBA a tiempo completo, también fue honrada. Gasol jugó sus últimas dos temporadas saludables con los Spurs.

"El entrenador Pop, comienza con él", dijo Parker.

Otros consagrados incluyen a Dwyane Wade, una pieza clave de tres equipos campeones de la NBA en Miami. Fue recibido con cánticos de "¡Vamos Heat!" antes de pedirle a la multitud que bajara porque Popovich había tomado demasiado tiempo.

Wade pidió a sus seres queridos que se pusieran de pie mientras les agradecía, incluida su esposa, la actriz Gabrielle Union.

"Gracias por aprender el nombre de cada árbitro en la NBA, y por gritarles para que no tuviera que hacerlo", dijo. "Ahorré mucho dinero".

Concluyó invitando a su padre, Dwyane Wade Sr., al escenario. "Estamos en el Salón de la Fama, Pop", dijo antes de un último abrazo.

El ex entrenador de North Carolina State, Jim Valvano, quien llevó a los Wolfpack al título de la NCAA de 1983 y pasó a ser locutor y defensor de la investigación del cáncer, fue incluido póstumamente.

Completando la clase estuvieron el equipo de baloncesto femenino olímpico de Estados Unidos ganador de la medalla de plata en 1976; el ex entrenador de Purdue Gene Keady, siete veces entrenador del año de la Big Ten; el ex entrenador femenino de Texas A&M, Gary Blair, quien llevó a dos equipos a la Final Four; entrenador de larga data en Amherst y dos veces campeón nacional de la División III, David Hixon; y Gene Bess, quien ganó 1,300 juegos como entrenador universitario junior en Three Rivers Community College en Poplar Bluff, Missouri.

Los homenajeados recibieron sus anillos y chaquetas del Salón de la Fama el viernes en una conferencia de prensa, que Hammon se perdió porque los Aces tenían un juego en Las Vegas esa noche. En su discurso, se quebró al agradecer a Popovich.

"Sé que no estabas tratando de ser valiente cuando me contrataste", dijo. "Cambiaste la trayectoria de mi vida y la de muchas otras niñas y mujeres jóvenes".

Sin ser reclutada por la WNBA, Hammon pasó a ser seis veces All-Star antes de unirse a Popovich en San Antonio. Ella entrenó a las Aces a un campeonato de la WNBA la temporada pasada.

"La cantidad de veces que escuché 'no' o tuve una puerta cerrada fue la cantidad de veces que iba a pasar por una chimenea o atravesar una ventana para encontrar una manera", dijo Hammon. "No cambiaría las partes difíciles, porque las partes difíciles eran necesarias para construir el coraje para lo que venga después".

Popovich restó importancia a sus talentos en el baloncesto y su imagen de un látigo mediático malhablado. Les dijo a los jugadores que le presentaban que se sentaran y "callaran". "No hables, solo siéntate allí", dijo Popovich mientras tomaba el micrófono.

Dirigiéndose a Parker, dijo: "Con Tony, solo le pedí que fuera perfecto. Si lo entrenara ahora como lo hice entonces, estaría esposado".

Parker sonrió y asintió con la cabeza.

Como jugador en la Academia de la Fuerza Aérea, dijo Popovich, con frecuencia fue expulsado de la práctica, y agregó con una sonrisa: "Sé que todos ustedes saben ahora que soy un individuo totalmente maduro".

Cuando la música trató de sacarlo temprano, Popovich envió al anfitrión Ahmad Rashad de vuelta al escenario. Agradeció a Tom James, quien como vicepresidente de comunicaciones con los Spurs tiene la tarea de tratar de evitar que Popovich se meta en problemas. Y luego el entrenador se fue y lo hizo de nuevo, empujando a la liga por abandonar la ciudad de Seattle.