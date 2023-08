Los Reales por el título y Titanes a obligar decisivo

Con cada equipo ganando como dueño de casa en los primeros cinco partidos, Reales de La Vega y Titanes del Distrito Nacional tienen claros sus objetivos para el partido de esta noche a partir de las ocho en San Cristóbal, el quinto de la final de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), la Super Liga.

Los Reales, que dominan la serie 3-2, intentarán romper el patrón y coronarse por tercera vez desde el 2005, el primer año de la entonces llamada Lidoba. Precisamente fue el equipo de La Vega el primer campeón. Titanes, de su lado, buscará que la historia se siga repitiendo: defender su casa, llevarse la victoria y obligar a un partido decisivo por la corona.

En una final espectacular, sobre todo por el gran respaldo por parte del público en cada sede, la LNB va dejando un buen sabor de boca luego de atravesar por una vuelta regular y fase de eliminación sin el respaldo esperado del público.

Maffei quiera acabar hoy

El dirigente de los Reales de La Vega, Daniel Maffei, quiere ponerle punto final el martes a la serie por el título de campeón de La Súper Liga de la LNB, que se disputan su equipo y los Titanes del Distrito Nacional.

Tras la victoria (84-81) de los Reales la noche del domingo en el Fernando Teruel, para colocar la final 3-2 a su favor, Maffei fue claro en decir que no le interesa en que la lucha por el campeonato retorne a La Vega e indicó que para que eso ocurra tendrán que jugar más duro en San Cristóbal, para ganar.

“La idea es ganar afuera porque no quiero volver acá. Lamentablemente para los fanáticos de los Reales, espero que no vuelvan a ver al equipo jugar aquí hasta la temporada que viene”, expresó el técnico argentino, quien pidió que no malinterpreten su deseo.

Explicó que los Reales siempre salen a jugar duro, pero que los dos encuentros que han perdido en San Cristóbal, “simplemente los hemos perdido”, señalando que el equipo pudo haber hecho un mejor trabajo.

Gran asistencia

En cada uno de los tres partidos ganados por los Reales en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, los fanáticos han ocupado los 4,000 asientos que tiene la instalación. De su lado, en ambos juegos dominados por los Titanes en San Cristóbal, la afición ha llenado la cancha que alberga 3,500 seguidores.

La final de La Súper Liga de la LNB ha sido un éxito rotundo en cuanto a la asistencia.