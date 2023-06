Chris Paul, que supo este domingo que los Phoenix Suns lo enviarán a los Washington Wizards para hacerse con Bradley Beal, dijo este lunes que recibió con "sorpresa" la noticia de su salida, pues los dueños de la franquicia no le avisaron, y que se dio cuenta de que en "este negocio", la NBA, "nadie te debe nada".

"Es duro. Realmente, es parte de este negocio y te das cuenta de que nadie te debe nada. No importa cómo te portas con ellos o lo que hagas, te das cuenta de que en este negocio nadie te debe nada, como debe ser", dijo Paul en una entrevista publicada por The New York Times.

Paul explicó que estuvo "sorprendido" por su salida y que lo supo por un mensaje de su hijo, que leyó la noticia en los medios estadounidenses, sin que el dueño de los Suns, Mat Ishbia, se lo adelantara.

"Cuando se da (su salida) y mi hijo me manda un mensaje, te das cuenta de que Mat y (el directivo) Isiah (Thomas) querían tomar caminos distintos", afirmó.

"Le mostré el teléfono a mi mujer, porque hablé con (el director general) James Jones ayer...", prosiguió, explicando su sorpresa.

El base, de 38 años, informó además de que todavía no ha tenido "tiempo suficiente para procesar" lo ocurrido y que no sabe qué hará el próximo año.

De hecho, pese a que Paul forma parte junto a Landry Shamet del paquete de jugadores enviados a los Wizards, es posible que el base termine jugando con otra franquicia el próximo año.

Paul, que pelea por conquistar el primer título NBA de su carrera, desea competir en una franquicia aspirante al anillo.

Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers figuran entre los posibles destinos del base.