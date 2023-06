Luis David Montero debuta esta noche con Titanes del Distrito

Los Titanes del Distrito reciben hoy la integración del ex NBA, Luis David Montero, cuando se midan a Cañeros del Este al filo de las ocho de la noche, en el polideportivo de San Cristóbal, donde continuará la acción de la Fase de Eliminación de la Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas 2023.

Montero, jugó dos temporadas en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, con los combinados de Portland Trail Blazers(2015-16) y Detroit Pistons(2017-18), donde adquirió experiencia que lo ayudaron a destacarse en el baloncesto internacional.

“Pasar por la NBA me ayudó bastante a mejorar mi juego, aprendí mucho de Damián Lillard, hicimos una muy buena relación en esa ocasión, comprobé que para impactar en el juego no es necesario ser el que más anote” dijo Montero a su llegada al país.

El jugador de 30 años, que es nativo de los Praditos, viene de jugar en La Súper Liga de Venezuela con Cocodrilos de Caracas, donde promedió 16 puntos, siete rebotes, tres asistencias, dos robos y casi dos tapas, antes de ser eliminados por Piratas de la Guaira.

“En Venezuela cuando no tenia partidos seguía los juegos de Titanes, siempre me mantuve en conversación con el Gerente( Carlos de León), estaba ansioso por formar parte de esta familia, ya que no me uniformo desde la final que perdimos en el 2021 contra Leones” añadió el Luis David.

En el 2021, Montero llegó vía cambio al colectivo de Titanes procedente de Leones de Santo Domingo, en esa campaña se llevó los premios de Novato del Año y Jugador Defensivo del torneo, además de recibir algunos votos de Jugador Más Valioso.

EN BUSCA DE LA DÉCIMA

Los dirigidos por Joel Ramírez, buscan convertirse en la jornada de hoy, en apenas el segundo equipo con diez triunfos de La Súper Liga LNB 2023.

Ramírez, quien exhibe récord de 9-3 luego de asumir el conjunto con 0-4, destacó el cuidado del balón de sus jugadores en el partido anterior contra Cañeros, donde perdieron siete pelotas.

“Es muy difícil esperar que todos los días perdamos solo siete balones, pero lo que si podemos controlar es darle importancia a cada posesión como lo hicimos en el choque anterior” señaló Ramírez.

RACHA TITÁNICA ANTE CAÑEROS

Los representantes de la serie 002, hilvanan una racha importante ante Cañeros del Este, que data desde la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto 2022.

Titanes han salido victoriosos en los últimos cuatro partidos que han escenificado contra Cañeros en el Leo Tavárez de Higüey y se llevaron el partido como locales de esta temporada contra los del Este.

En lo que respecta a LNB 2023, los de San Cristóbal le ganaron la serie particular a Cañeros, 3-0, luego de derrotarlos en los dos enfrentamientos de la Serie Regular y en el primer choque de la Fase de Eliminación.

CANALES DE ACCESO Y TRANSMISIÓN

La acción de La Súper Liga LNB está siendo transmitida a través SiTV canal 38 de Altice, 60 de Claro y 61 de Aster, CTT canal 49 y el YouTube LNBRDTV para el resto del mundo.

La cadena de transmisión de Titanes del Distrito cuenta con César Marchena en la narración y Manuel Reyes haciendo la labor de comentarista.