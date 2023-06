Miami no respeta ningún oponente en los Playoffs

La manera más fácil de explicar lo que está haciendo el Miami Heat en el departamento de remontadas durante estos playoffs es simplemente comparar sus números con el resto de la liga.

Al enfrentar un déficit de al menos 12 puntos en esta postemporada:

— El Heat está 7-6.

— El resto de la NBA está 6-59. Conjunto.

“Lo más importante para nosotros, teníamos la voluntad y la creencia”, dijo el centro del Heat, Bam Adebayo. “Y seguimos encontrando maneras de ganar”.

Tampoco importa el oponente. Milwaukee, Nueva York, Boston y ahora Denver en las Finales de la NBA se han encontrado en el lado equivocado de un rally del Heat.

Miami se recuperó de una desventaja de 15 puntos para vencer al primer sembrado Milwaukee en el Juego 4 y luego de una desventaja de 16 para ganar el Juego 5 definitivo; de 12 en contra para ganar el Juego 1 sobre Nueva York y de 14 en contra en el Juego 6 para eliminar a los Knicks; borró un déficit de 13 puntos en el Juego 1 en Boston y luego un déficit de 12 puntos para ganar el Juego 2 sobre los Celtics, y ahora, una remontada de 15 puntos para ganar el Juego 2 de las Finales de la NBA sobre Denver.

El rally del domingo por la noche igualó el quinto más grande en un juego de finales en los últimos 25 años. El Heat perdía a los Nuggets 50-35 con 5 minutos restantes en el segundo cuarto y superó a Denver 76-58 el resto del camino para igualar la serie. La serie ahora se traslada a Miami, con ambos equipos practicando allí el martes antes del Juego 3 el miércoles por la noche.

Esta historia improbable, un equipo que se quedó atrás en los minutos finales de un juego de eliminación del torneo de entrada y de alguna manera llegó a las Finales de la NBA, ahora tiene un giro de trama aún más loco. El Heat, octavo preclasificado, tiene la ventaja de jugar en casa en la serie por el título sobre Denver, el primer preclasificado de la Conferencia Oeste.

“Hemos ganado en la carretera antes”, dijo el veterano de los Nuggets, Jeff Green, después del Juego 2 en Denver. “Creo que entendemos lo que está en juego. Hicieron lo que se suponía que debían hacer. Vinieron aquí, se separaron. Ahora se van a casa, y creo que tenemos que ir allí preocupados por el Juego 3. No podemos preocuparnos por el Juego 4. Tenemos que preocuparnos por el Juego 3”.

Lo que Miami está haciendo es a la vez histórico y completamente de marca para el Heat. Ha habido cuatro equipos en los últimos 25 años que tienen siete victorias en la postemporada después de perder por dos dígitos en un juego; Golden State lo hizo el año pasado camino al título de la NBA.

¿Los otros tres equipos en esa lista? El Heat de 2011, el Heat de 2012 y ahora el Heat de 2023, todos dirigidos por Erik Spoelstra.

“Enfrentamos mucha adversidad durante la temporada”, dijo Spoelstra. “Lo manejamos de la manera correcta. … Nos fortaleció y desarrollamos algo de valor, que es lo que todos queremos. Queremos poder tener ese privilegio de tener la adversidad y poder superarla. Obtienes fuerza de eso”.

El efecto de toda esa adversidad, como 44 juegos decididos por cinco puntos o menos, el Heat con marca de 28-16 hasta ahora en esos, es este: simplemente nunca piensan que están fuera de un juego. Claro, existe el axioma de que en la NBA todos los equipos eventualmente hacen una carrera, y eso es en gran parte cierto, pero el Heat ni siquiera levantó la bandera de rendición en el Juego 1 cuando perdía por 21 puntos en el último cuarto. Bajaron la ventaja a nueve con 2:34 por jugar.

Y en el Juego 2, la remontada no fue en vano.

Ocho abajo antes del cuarto, Duncan Robinson y Gabe Vincent, dos escoltas no reclutados que se formaron en el programa de desarrollo de jugadores del Heat, anotaron los primeros 15 puntos de Miami en el último cuarto . Le dieron la ventaja a Miami, y el Heat no la regaló.

“Solo necesitábamos salir con un sentido de urgencia en ese cuarto”, dijo Robinson después. “Era como una especie de ahora o nunca. Comenzó con la defensa, obviamente, y pudimos hacer algunas cosas desde allí”.

Lo que hizo que la remontada del Juego 2 fuera aún más improbable, incluso para un equipo que está haciendo que los rallies parezcan algo cotidiano en los playoffs, es que los Nuggets tuvieron marca de 45-3 esta temporada en juegos en los que lideraron por al menos 15 puntos. Y en los partidos en casa donde lideraron por más de 10 puntos, tuvieron marca de 38-0.

El Comeback Heat no se dejó intimidar. El alero del Heat, Jimmy Butler, dice que es el "Me importa un comino" lo que se activa en esos momentos.

“Simplemente creo que a nadie le importa en nuestro equipo. No nos preocupa lo que piensen los demás”, dijo Butler. “Estamos tan concentrados en lo que hacemos bien y en quiénes somos como grupo que, al final del día, eso es lo que hacemos. Haga o falle tiros, seremos quienes somos porque no estamos preocupados por nadie más. Así ha sido durante todo el año, y eso no va a cambiar”.