Los cinco principales factores en el primer triunfo de los Nuggets sobre el Heat

No es la altitud. Son los Nuggets.

Es apropiado hacer esa distinción después de un vistazo temprano a las Finales de la NBA de 2023 , cuando los Nuggets emboscaron al Miami Heat desde el primer momento, cuando Denver prosperó con su dos veces MVP de Kia como opción secundaria, cuando un equipo que ingresó al Finales invicto en casa en la postemporada... se mantuvo invicto en casa en la postemporada.

El Juego 1 fue para los Nuggets, 104-93 , y con bastante énfasis, dejando al Heat buscando más respuestas que oxígeno.

La mejor manera de resumir lo que acaba de suceder en Ball Arena es decir lo obvio: los Nuggets parecían el sembrado No. 1 y el Heat parecía el sembrado No. 8. Esos son los hechos, y esa fue la realidad del jueves. Que los Nuggets pudieran ganar un juego sin apoyarse demasiado en Nikola Jokic fue un saludo a su equilibrio y tal vez un golpe al ego de Miami.

Esto fue, en su mayor parte, una flexión de 48 minutos por parte de los campeones de la Conferencia Oeste. Una franquicia que hizo su primera aparición en The Finals demostró, con bastante claridad, que pertenecía. El plan de juego del entrenador Michael Malone y su personal fue sólido y la ejecución de los jugadores fue precisa.

¿En cuanto al calor? Bueno, Bam Adebayo fue bastante bueno desde el rango medio. Y... y... bueno, ese era el alcance del daño. Hubo demasiados tiros errados (el pobre Max Strus libró una batalla perdida con sus triples) y no respondieron lo suficiente cuando los Nuggets tomaron el juego por la garganta en la primera mitad, ganando por 17 al descanso.

Y así, aquí estamos. Hay una tendencia pública a hacer declaraciones repentinas después de un juego: por lo tanto, los Nuggets podrían barrer y el Heat está en serios problemas; así va el ruido anticipado. Espere 48 horas de esa charla, aunque, como sabe, la vida llega rápido a los equipos en las Finales de la NBA. Un juego no significa nada para el siguiente.

Los Nuggets dirán que no llegarán demasiado alto, ni siquiera cuando comenzaron a 5,280 pies sobre el nivel del mar, y el Heat dirá que es imposible caer más fuerte que el ruido sordo que resuena en las Montañas Rocosas.

Dicho esto, aquí hay cinco conclusiones del Juego 1:

________________________________________

1. Sin bromas: las pepitas están completas

Nikola Jokic habla con Grant Hill, Shaquille O'Neal, Charles Barkley y Matt Winer sobre su gran Juego 1, el estrecho vínculo de los Nuggets y más.

Pongamos esta temporada, estos playoffs y el Juego 1 en la perspectiva correcta: Jokic ya no está arrastrando a un montón de jugadores marginales. Lo hizo durante dos temporadas, llevando a esos equipos a los playoffs, ganando un par de MVP por sus problemas de salida anticipada. Corría con Austin Rivers, Will Barton, Bones Hyland y Facundo Campazzo. Sin ofender a ninguno de esos muchachos, pero no son Michael Porter Jr., Jamal Murray y Aaron Gordon.

¿Ahora mismo? Si bien es cierto que Jokic promedió casi un triple-doble en las primeras tres rondas esta primavera y ganó el premio Magic Johnson como MVP de las Finales de la Conferencia Oeste, este no es Michael Jackson al frente de los Jacksons. Jokic tiene el lujo de elegir sus lugares porque Murray (18 de 26 puntos en la primera mitad) ha sido increíble, y su paso atrás en el rango medio se convirtió en un movimiento característico.

Otros, como Bruce Brown, han sido más que suficientes. En el Juego 1, los Nuggets Aparte de Jokic estaban en tal ritmo que Jokic simplemente se encogió de hombros y siguió pasándoles la pelota (10 asistencias solo en la primera mitad). En una posesión, Jokic estableció una posición interior sobre el pequeño Kyle Lowry, agitó su mano en alto... y Brown le indicó que hiciera un tiro de 30 pies en su lugar, balanceándose en celebración.

Así que Jokic hizo solo 12 tiros (obteniendo una parte de sus 27 puntos en la línea de tiros libres), entregando el triple-doble obligatorio. Y en ningún momento los Nuggets estuvieron tan nerviosos que tuvieron que activar la Alarma Joker para rescatarlos.

“Es difícil marcar a todos, en lugar de solo a uno o dos”, dijo Murray. “Hacemos que tengas que estar encerrado en defensa durante todo el juego. Creo que esta noche fue solo un gran ejemplo de que podría ser la noche de cualquiera y el cuarto de cualquiera, tal vez no tu cuarto. Eso es solo baloncesto de los Nuggets”.

________________________________________

2. Gordon bueno en ambos extremos

La agresividad de Aaron Gordon desde el salto alteró el aspecto del juego.

El jugador más impactante en la cancha, considerando todas las cosas, podría haber sido Aaron Gordon. Quemó esos 36 minutos en ambos lados de la cancha, asignado con la defensa de Jimmy Butler y también eligiendo reafirmarse ofensivamente. Como resultado, Gordon marcó su llegada y, si sigue así, Denver será difícil de superar.

Tenga en cuenta que Gordon ha tenido las asignaciones defensivas más difíciles de cualquiera en estos playoffs y probablemente en la historia reciente. Tuvo a Karl-Anthony Towns en la primera ronda, luego a Kevin Durant, luego a LeBron James, ahora a Jimmy Buckets. No hay descanso para los cansados. Cada uno de esos jugadores presentó diferentes desafíos y Gordon se mantuvo firme. Ninguno hizo daños irreparables, ni Butler ( 13 puntos ) en el Juego 1.

“Definitivamente voy a estar sentado en mi mecedora cuando tenga 79, 90 años, hablando con mis hijos como, 'en el día en que encerré a estos tipos'”, dijo Gordon.

La bonificación para los Nuggets fue que Gordon tomó algunas píldoras asertivas y atacó la canasta justo después del salto inicial. Esto era nuevo y algo inusual; Gordon pasó gran parte de la postemporada cediendo ante Murray, Jokic y Porter. Pero anotó 12 de sus 16 puntos en el primer cuarto con todos menos uno tiro al aro . Poco después, los Nuggets tomaron el control y la ventaja definitivamente.

“Creo que Aaron Gordon es un excelente ejemplo de alguien verdaderamente desinteresado”, dijo Malone. “Él entendió que Jamal y Michael regresaron este año sanos que su papel iba a cambiar. Nunca luchó contra eso. Lo ha abrazado desde el primer día de la temporada... (Miami) estaba cambiando desde el principio y sentí que era realmente grande en términos de sentarse frente al aro, anotar en la pintura y terminar en el aro. Y nuevamente, solo su esfuerzo en el lado defensivo fue solo otro ejemplo de su importancia para nuestro grupo”.

________________________________________

3. Pasar lista para los jugadores de rol de Miami

Después de perder el Juego 1 ante los Denver Nuggets, ¿puede el Miami Heat recuperarse con algunos ajustes?

Cuando se le preguntó el otro día sobre el talento que lo rodeaba, Jimmy Butler dijo que no los llamaba jugadores de rol: “Yo los llamo compañeros de equipo”. Qué respuesta tan elegante del Main Guy certificado del Heat, pero las luces ahora son aún más brillantes y la verdad sale a la luz.

Entonces, ¿qué pasó en el Juego 1? Esos compañeros de equipo no reclutados y no anunciados recurrieron a sus currículums ligeros, por una vez. Fue bastante inusual de ver, solo porque esos mismos jugadores pasaron los últimos dos meses haciendo que muchos equipos quedaran como tontos por dejarlos pasar en el draft o renunciar a ellos.

Strus fue, digámoslo cortésmente, un desastre, un 0-de-10 de pesadilla desde la cancha (incluyendo 0-de-9 en triples, que incluyeron algunas bolas de aire). Incluso Rocky, la mascota de los Nuggets, anotó un tiro, desde la mitad de la cancha, al lanzarlo detrás de su cabeza durante un tiempo muerto (la multitud se volvió loca). Strus tiene la luz verde del entrenador Erik Spoelstra, pero esa luz parpadeaba en rojo cada vez que la dejaba volar. Será interesante ver si Spoelstra hace algún ajuste con respecto a Strus, quien también tuvo algunos problemas en las finales del Este.

Pero no fue solo él el jueves: Caleb Martin, quien promedió 19.3 puntos con un 60% de tiros (49% desde lo profundo), incluido un Juego 7 de 26 puntos, estuvo a un voto de ser nombrado el jugador más destacado en las finales del Este. En este Juego 1, acertó 1 de 7 para tres puntos y nunca se puso en marcha. ¿Duncan Robinson? Falló cinco de seis. Butler dijo "tenemos que conseguir más bandejas", pero Spoelstra no sonaba demasiado preocupado.

“Están bien”, dijo Spoelstra. “Quiero decir, no se van a enfermar en el mar. Si son tiradores, no siempre vas a poder hacer todos los tiros que quieras. Entonces tienes que encontrar diferentes formas de impactar el juego. Nuestro juego no se basa solo en la bola de 3 puntos. Podemos ganar juegos. Podemos ganar series, independientemente de cómo vayan los tres”.

________________________________________

4. ¿Son los Nuggets 1 demasiado para Heat?

Esta ha sido una carrera de postemporada traicionera y magnífica para el Heat. Traicionero, en el sentido de que Miami se enfrentó a los Milwaukee Bucks, líderes del Este, luego a los New York Knicks, luego a los Boston Celtics, todos cabezas de serie más altas que trajeron más poder estelar y mantuvieron la cancha en casa.

Entonces, de nuevo: ¿Denver es una montaña de más? Esto pareció evidente el jueves cuando los Nuggets pudieron recurrir a un puñado de jugadores y obtuvieron resultados sólidos. Denver no es el ganador del Oeste por accidente. Y los Nuggets estuvieron decididos toda la temporada... no hay casualidad aquí. ¿En cuanto a Miami? Cuando esos triples no cayeron el jueves, el Heat no tenía un Plan B. Se apresuraron a buscar soluciones y no se les ocurrió ninguna.

Tal vez aquí es donde se detiene el viaje, donde la tarea de llevar una sorpresa tras otra finalmente alcanza a un equipo con solo un jugador All-NBA y un All-Star esta temporada.

“Tenemos un gran objetivo en mente”, dijo Murray.

________________________________________

5. Denver es donde rebota la 'Pelota'

Charles cree que la altitud de Denver es un engaño. ¿Pero afectará eso al Miami Heat?

Este es un hecho: con los Nuggets teniendo la ventaja de jugar en casa, Miami debe ganar al menos una vez en Ball Arena. Esto también es un hecho: Miami ha ganado al menos un juego como visitante en cada serie hasta ahora.

Oh, un hecho más: los Nuggets han demostrado ser invencibles en casa y esa distinción se mantuvo intacta durante un juego de The Finals.

¿Una de las razones por las que los Nuggets son difíciles de vencer en casa? Son difíciles de vencer, punto. Pero aparte de eso, tal vez solo estemos presenciando una de esas temporadas en las que un equipo dirige la tabla en su cancha. Su arena eructó con ruido y apoyo rotundo el jueves y demostró cuánto desempeñó esa atmósfera quizás un papel en despertar al equipo local durante toda la postemporada.

“Le recordé a nuestro grupo, si no lo sabían, que Miami entró en Milwaukee y ganó el Juego 1”, dijo Malone. “Fueron al Garden en la ciudad de Nueva York y ganaron el Juego 1. Ganaron el Juego 1 en Boston. Así que no queríamos que entraran aquí tomando el control de la serie en nuestra cancha