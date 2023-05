El Heat saldrá por su boleto a las Finales y los Celtics por el Juego 7

Quizá Kevin Garnett tenía razón. Tal vez, como gritó en la celebración del campeonato de la NBA de 2008 de Boston, todo es realmente posible.

Incluso lo imposible.

Los Celtics están a medio camino de la historia, y solo eso les ha permitido ingresar a un club muy pequeño. De los primeros 150 equipos que perdían una serie al mejor de siete 3-0 en la historia de la NBA, solo 14 (9,3 %) encontraron la manera de extender el enfrentamiento al Juego 6.

Ninguno de ellos ha ganado la serie, y la mayoría suele ganarla, eliminado por ahora.

No los Celtics. Han reducido el déficit en las finales de la Conferencia Este contra el Miami Heat a 3-2, al mismo tiempo que están detrás de la serie pero parecen tener todo el impulso para el Juego 6 en Miami el sábado por la noche.

“Obviamente, no imaginamos estar en esta posición, estar abajo 3-0, pero cuando llega la adversidad, puedes ver de qué está hecho realmente un equipo”, dijo el alero de los Celtics, Jaylen Brown. “Quiero decir, no podía ser peor que estar abajo 3-0, pero no miramos alrededor, no fuimos en direcciones separadas. Nos quedamos juntos. Duplicamos lo que somos buenos en defensa, y ahora creo que es una serie”.

Solo tres equipos han pasado de estar abajo 3-0 a empatar 3-3; los Celtics podrían ser los cuartos con una victoria el sábado. Ningún equipo de la NBA ha escapado por completo del hoyo 3-0, pero una victoria el sábado le daría a Boston la oportunidad de cambiar eso en el Juego 7, que sería el lunes en su cancha.

“Uno de nuestros asistentes lo puso en una gran perspectiva: las temporadas duran como nueve meses y acabamos de tener una mala semana”, dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. “A veces tienes una mala semana en el trabajo. Obviamente, no elegimos el mejor momento para tener una mala semana, pero lo hicimos, y nos mantenemos unidos y luchamos como el demonio para mantenerlo vivo”.

Mientras tanto, los Denver Nuggets esperan un oponente. Si Boston gana la serie, los Nuggets visitarán a los Celtics para el Juego 1 de las Finales de la NBA. Si Miami gana el Este, el Heat se dirige a Denver para el Juego 1. De cualquier manera, la serie por el título comienza el 1 de junio, en algún lugar.

“Tenemos que reforzar quiénes somos y abordar las áreas en las que tal vez no hemos sido lo suficientemente buenos o las áreas que podemos limpiar”, dijo el viernes el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, después de la primera práctica real del equipo desde que barrieron a Los Angeles Lakers por el título de la Conferencia Oeste. “Pero es muy difícil mantener el ritmo cuando no estás jugando partidos de la NBA”.

El Heat tenía una ventaja de nueve puntos en el tercer cuarto del Juego 4, en posición de quizás ganar en una barrida. La ventaja se perdió dos minutos y medio después y los Celtics no han estado abajo desde entonces. Una racha de 18-0 en el Juego 4 puso a Boston en la cima de ese juego para siempre, una racha de 12-0 de los Celtics más tarde en ese juego terminó con todas las dudas, y luego comenzaron el Juego 5 con una ráfaga de 20-5.