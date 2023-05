San Antonio gana primer pick para Draft NBA y apuntan hacia Wembanyama

Victor Wembanyama está listo para seguir los pasos de David Robinson y Tim Duncan, y los San Antonio Spurs están listos para recibir al fenómeno francés.

Seguro que parece una pareja ideal.

Los Spurs ganaron el premio gordo de la lotería el martes, consiguiendo la selección número 1 y el derecho a reclutar a uno de los prospectos más promocionados en la historia de la NBA.

No desde que LeBron James dio el salto desde St. Vincent-St. Mary High School en su ciudad natal de Akron, Ohio, a la NBA hace dos décadas, un jugador llegó con tanta fanfarria. Con 7 pies 3 pulgadas y con la capacidad de disparar como un jugador de ala y pasar como un base, se espera que Wembanyama, de 19 años, tenga un impacto inmediato.

Y tenía un mensaje para San Antonio.

“Estoy tratando de ganar un anillo lo antes posible”, dijo Wembanyama a ESPN después de los resultados de la lotería. "Así que prepárate".

Es la tercera vez que los Spurs ganan la lotería, y en las dos ocasiones anteriores hicieron selecciones que valieron la pena durante décadas. Eligieron a Robinson en 1987, a Duncan en 1997, y esos hombres grandes del Salón de la Fama fueron una parte importante de cómo los Spurs se convirtieron en un equipo que ganó cinco títulos de la NBA bajo la dirección del entrenador Gregg Popovich.

“Nuestro futuro ya era brillante”, dijo Peter J. Holt, socio gerente de los Spurs. “Ahora, va a ser a través de la luna”.

El gerente general Brian Wright lo calificó como “un día increíble” para la franquicia y los aficionados.

Charlotte elegirá en segundo lugar, Portland subió al tercero y Houston cayó al cuarto.

“La naturaleza humana te prepara para ser codicioso, así que cuando quedaban dos equipos, sí, quería el No. 1, ¿verdad?” dijo el gerente general de los Hornets, Mitch Kupchak. "Por un segundo hubo un poco de 'wow' pero, en general, pasar de cuatro... a dos, es un increíble golpe de suerte".

Pero, ¿obtener la primera selección en un año como este?

“La gente habla de talentos generacionales y solo piensas en la habilidad en la cancha, pero es más grande que eso”, dijo Wright. “Peter habló sobre su habilidad para ser un gran compañero de equipo, su habilidad para pensar en el juego, desafíos únicos. Lo ves haciendo cosas que ni siquiera hubieras imaginado que alguien podría hacer: su enfoque, su profesionalismo. Creo que cuando usas la palabra talento generacional, se extiende más allá de tu habilidad para poner la pelota en la canasta. Y es único en muchos sentidos”.

Los Spurs tuvieron marca de 22-60 esta temporada, empatados en el segundo peor récord de la NBA. Popovich y los Spurs han tenido un éxito increíble con jugadores internacionales en el pasado, en particular, Manu Ginóbili y Tony Parker, propietario del equipo francés en el que jugó Wembanyama la temporada pasada.

“Es un joven increíble”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, a ESPN como parte de la transmisión del draft de la lotería. “Tiene 19 años y no saqué una vara de medir o un metro o lo que sea que usan en Francia, pero me pareció todo de 7-4. … Claramente parece ser un talento generacional”.

Wembanyama terminó su temporada regular con Boulogne-Levallois de la liga profesional más importante de Francia el martes temprano, su esfuerzo de 22 puntos fue lo suficientemente bueno como para hacerse con el título de anotadores de la liga. Eran poco después de las 2 am del miércoles en París cuando se revelaron los resultados de la lotería y Wembanyama se reunió con familiares y amigos para una celebración.

“Realmente no puedo describirlo”, dijo Wembanyama en su entrevista con ESPN, y agregó que “es un momento realmente especial”.

Finalmente, sabe dónde comenzará su viaje en la NBA. Sus agentes no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de The Associated Press.

“Creo que el equipo que tiene la primera opción no se equivocará”, dijo Vincent Collet, entrenador de Wembanyama en Francia y también entrenador de la selección francesa, en la que se espera que Wembanyama juegue este verano en el Mundial. Copa y el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Detroit tenía el peor récord de la NBA y era uno de los tres equipos con mejores probabilidades de ganar. Los Pistons terminaron cayendo hasta el quinto lugar, el peor de sus resultados posibles.

El resto del orden de la lotería: Orlando elegirá el sexto, Indiana el séptimo, Washington el octavo, Utah el noveno, Dallas el décimo, Orlando (de Chicago como parte de un canje anterior) el undécimo, Oklahoma City el 12, Toronto el 13 y New Orleans el 14.

Wright dijo que se despertó a las 5 am y deseó poder volver a dormir. Estaba tan ansioso que no comió en todo el día. Pero realizó el final de un apretón de manos secreto que él y su hijo de 9 años tienen, con la esperanza de que traiga buena suerte.

Wembanyama está terminando su tercera temporada profesional en Francia y ha sido la primera elección por consenso durante meses. No estaba en la lotería por su calendario de juegos en Francia. Pero muchos de los otros prospectos principales (Scoot Henderson de G League Ignite, Brandon Miller de Alabama, los hermanos gemelos Amen y Ausar Thompson del programa Overtime Elite) estaban en la sala para ver cómo se revelaban los resultados de la lotería y tener una idea un poco mejor. de hacia dónde pueden dirigirse para comenzar sus carreras en la NBA.