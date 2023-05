Ja Morant se hace responsable por el último video donde sostenía un arma

Ja Morant habló el martes por la noche sobre sus últimos problemas, tres días después de que el guardia de Memphis aparentemente volviera a sostener un arma de fuego mientras se transmitía en las redes sociales y los Grizzlies lo suspendieran de todas las actividades del equipo.

También está siendo investigado por la NBA por sus acciones, dos meses después de que la liga lo suspendiera esencialmente por lo mismo: mostrar un arma en las redes sociales.

“Sé que he decepcionado a mucha gente que me ha apoyado”, dijo Morant en un comunicado emitido el martes por la noche por sus representantes. “Este es un viaje y reconozco que hay más trabajo por hacer. Mis palabras pueden no significar mucho en este momento, pero asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Me comprometo a seguir trabajando en mí mismo”.

Sus comentarios se produjeron unas horas después de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, expresara su decepción por la situación. Silver dictó una suspensión de ocho juegos en marzo; no hay forma de saber todavía qué sanciones puede enfrentar Morant esta vez.

Ja Morant espera la revisión del último vídeo de armas en las redes sociales Lea también

ANUNCIO

“Honestamente, me sorprendió cuando vi ese video este fin de semana”, dijo Silver en una entrevista televisada con ESPN antes del draft de la lotería en Chicago. “Estamos en el proceso de investigarlo y descubriremos exactamente lo que sucedió lo mejor que podamos. El video es un poco granulado y todo eso, pero asumo lo peor. Averiguaremos exactamente qué pasó allí.

El primer video, que le costó a Morant alrededor de $669,000 en salarios perdidos, salió en marzo. El segundo fue capturado el sábado por la noche y ampliamente compartido en línea. Fue transmitido en la cuenta de Instagram del asociado de Morant, Davonte Pack, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato porque los Grizzlies no han comentado sobre los detalles del último video.

El video transmitido por Pack muestra a Morant apareciendo brevemente para mostrar una pistola. En el breve momento, tal vez menos de un segundo, cuando se muestra a Morant sosteniendo lo que parece ser un arma mientras se sienta en el asiento del pasajero de un vehículo, la transmisión en vivo tuvo 111 espectadores.

“Pudo haber herido, mutilado, suicidado, o a otra persona, con un acto como ese”, dijo Silver. “Y también el reconocimiento de que es una estrella. Él tiene un seguimiento increíblemente grande. Y mi preocupación, y pensé que compartió conmigo, de que millones, si no decenas de millones de niños en todo el mundo, lo verían como si hubiera hecho algo que celebraba de alguna manera el acto de usar un arma de fuego de esa manera”.

Morant dijo en marzo que necesitaba trabajar en sí mismo, y cuando terminó la temporada hace un par de semanas, ofreció pensamientos similares.

“Ser disciplinado en ambos lados, fuera de la cancha tomando mejores decisiones y en la cancha encerrado aún más”, dijo Morant. “Ser un líder de este equipo, prácticamente comienza conmigo. ... Tengo que ser mejor en esa área”.

El contrato máximo de cinco años y $ 194 millones de Morant está programado para comenzar la próxima temporada. Tiene acuerdos con Nike y Powerade, aunque la compañía de bebidas deportivas sacó un anuncio con Morant casi inmediatamente después de que apareciera el video de marzo.

Esta es la tercera investigación conocida de la NBA en torno a Morant y la posible participación de armas de fuego en lo que va de 2023.

Las acciones de Morant fueron investigadas después de un incidente del 29 de enero en Memphis que, según dijo, provocó que Pack fuera expulsado de los juegos en casa de los Grizzlies durante un año. Ese incidente siguió a un juego contra los Indiana Pacers; citando fuentes no identificadas, The Indianapolis Star y USA Today informaron que varios miembros de los Pacers vieron un punto rojo apuntando hacia ellos mientras estaban cerca del muelle de carga donde se encontraba su autobús, y The Athletic informó que un guardia de seguridad de los Pacers creía que el láser estaba unido a un arma.

La NBA confirmó que se prohibió la entrada a la arena a personas no identificadas, pero dijo que su investigación no encontró evidencia de que alguien haya sido amenazado con un arma.

Luego vino el incidente en el área de Denver en la madrugada del 4 de marzo, después de que los Grizzlies jugaran un partido fuera de casa contra los Nuggets cuando Morant inició una transmisión en vivo desde el interior de un club de striptease mientras sostenía un arma. No se presentaron cargos.

Morant y Pack también están involucrados en una demanda civil presentada después de un incidente en la casa de Morant el verano pasado, en el que un joven de 17 años de edad alegó que lo agredieron.

Morant presentó una contrademanda el 12 de abril, acusando al adolescente de difamación, agresión y agresión.