Ja Morant espera la revisión del último vídeo de armas en las redes sociales

Ja Morant todavía tenía sus acuerdos de patrocinio el lunes. Si bien su último vídeo de armas en las redes sociales le está costando mucho en moneda de relaciones públicas, no ha perdido dinero.

Algo, o todo, de eso podría cambiar cualquier día. Una vez más, Morant está en el limbo, esperando el resultado de otra investigación de la NBA sobre lo que podría terminar convirtiéndose en una catastrófica decisión fuera de la cancha.

“Esta va a ser una pregunta candente”, dijo el lunes el profesor de gestión deportiva de Syracuse, Rick Burton. “No creo que puedan hacer una pausa en esto. Creo que habrá demasiada demanda de "Qué vas a hacer?'”

La NBA ya suspendió al base dos veces All-Star ocho juegos en marzo por transmitir en vivo él mismo sosteniendo una aparente pistola en Colorado.

Eso le costó alrededor de $ 669,000 en salario.

La forma en que los patrocinadores de Morant reaccionan cuando lo atrapan en las redes sociales aparentemente sosteniendo un arma por segunda vez en menos de tres meses es otro problema.

Morant tiene acuerdos de patrocinio con Nike y la bebida deportiva Powerade, propiedad de Coca-Cola. Los acuerdos de patrocinio tradicionalmente incluyen cláusulas de confidencialidad y moral.

Los representantes de Nike, que comenzaron a vender los zapatos Ja 1 de Morant el 19 de abril, no respondieron un mensaje de The Associated Press el lunes. Powerade retiró su anuncio casi inmediatamente después del vídeo de marzo.

En abril, Morant contrademandó a un adolescente de Memphis acusando al guardia de los Grizzlies de golpearlo durante una pelea en la corte el verano pasado en la casa de Morant. La contrademanda señaló que la demanda puso en peligro las relaciones con los patrocinadores, incluidos algunos "acuerdos no consumados".

Burton, comisionado de la Liga Nacional de Baloncesto de Australia de 2003 a 2007, dijo que las investigaciones muestran que algunos atletas creen que la negatividad puede ayudarlos a convertirse en una "persona de tono perfecto". Burton escribió en 2001 sobre la demanda de antihéroes o atletas con imágenes controvertidas.

“Estoy seguro de que la gente de Nike está tratando de averiguar: '¿Esto lo hace más relevante para cierta audiencia? ¿Y esto es algo que vamos a superar?'”, dijo Burton, quien señaló que Nike no suele darse por vencido con un atleta que tiene una tendencia negativa.

Memphis suspendió a Morant el domingo de las actividades del equipo, aunque no está claro qué implica eso en la temporada baja. Los Grizzlies fueron eliminados de los playoffs en la primera ronda.

Los eventos benéficos son los eventos de temporada baja más importantes hasta el campamento de entrenamiento a fines de septiembre. Los jugadores comienzan a recibir cheques de juego cuando comienza la temporada en octubre.

No es probable que se presenten cargos penales si no se indica dónde se transmitió el último video de Instagram.

Morant tiene una casa en Tennessee, donde los líderes republicanos han trabajado repetidamente para relajar las leyes estatales sobre armas, incluso en 2001 cuando permitieron que la mayoría de los adultos mayores de 21 años portaran armas sin obtener primero un permiso.

Desde entonces, un juez federal ha despejado el camino para reducir esa edad mínima a 18 años.

Los problemas son mucho más amplios para el rostro de la franquicia y uno de los jugadores más comercializables de la NBA.

“Con suerte, el joven descubrirá lo que tiene que hacer para cambiar el rumbo si quiere continuar no solo con el dinero, sino también con su carrera en la NBA”, dijo Rob Prazmark, fundador y director ejecutivo de 21 Marketing, cuya los clientes han incluido la NBA y USA Basketball.

Morant ahora enfrenta críticas, incluso de sus propios fanáticos. Permaneció entre los principales temas de tendencia de Twitter a nivel nacional, incluso 24 horas después de su última suspensión.

El Juego 1 de las Finales de la NBA está programado para el 1 de junio. El comisionado Adam Silver, quien citó a Morant por “conducta perjudicial para la liga” cuando lo suspendió en marzo, tradicionalmente realiza una conferencia de prensa antes de que comiencen las Finales.

Spotrac.com señaló el lunes que se proyecta que a Morant se le pague $ 33.5 millones para la temporada 2023-24 si el tope salarial de la NBA es de $ 134 millones. Una suspensión de 20 juegos o menos le costaría a Morant $231,034 por juego, mientras que más de 20 juegos significaría que pierde $304,545 por juego.

Morant dijo que cuando terminó la temporada de los Grizzlies, necesitaba trabajar en su toma de decisiones.

"Tengo que ser mejor en esa área", dijo Morant.

Los Grizzlies tienen la selección general No. 25 en el draft de junio y ahora probablemente se estén preparando para la posibilidad de que Morant no esté disponible cuando comience la temporada en octubre.

La pregunta más importante ahora es cuánto tiempo podría ser.