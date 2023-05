Memphis no tiene planes de retener a Dillon Brooks

Los Memphis Grizzlies no tienen planes de traer de vuelta a Dillon Brooks al equipo cuando llegue a la agencia libre este verano, dijo el martes una persona con conocimiento de la situación.

A Brooks se le ofreció una extensión el año pasado, pero la rechazó. Desde entonces, los Grizzlies decidieron que no estará en sus planes futuros, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni el equipo ni Brooks dieron a conocer los detalles públicamente.

The Athletic informó por primera vez la decisión de los Grizzlies y luego fue confirmada por ESPN.

Brooks acaba de completar un contrato de tres años que le pagó $35 millones. Lideró la NBA con 18 faltas técnicas esta temporada, ganando un par de suspensiones de un juego por superar el umbral de la liga por faltas técnicas.

La NBA multó a Brooks el domingo con $25,000 por no hablar con los medios luego de algunas de las derrotas de Memphis en su serie de playoffs de primera ronda contra Los Angeles Lakers. La NBA dice que Brooks violó las reglas de la liga para el "acceso a entrevistas con los medios".

También fue multado con $ 35,000 por empujar a un camarógrafo a la banca mientras perseguía una pelota suelta en Miami en marzo, por lo que se disculpó más tarde. Fue suspendido un juego en febrero por golpear a Donovan Mitchell en la ingle en febrero, lo que le costó $78,621 en pago, según Spotrac.com.

Eso incluyó a Brooks echando el cerrojo al vestidor de Memphis después de la derrota que aseguró la serie en el Juego 6 antes de que los reporteros pudieran entrar. Esa derrota de 40 puntos fue la mayor en la historia de la franquicia para Memphis, que llegó como el sembrado número 2 del Oeste por segunda temporada consecutiva .

Se le preguntó al gerente general de los Grizzlies, Zach Kleiman, sobre el futuro de Brooks con Memphis el domingo. Memphis adquirió a Brooks, de 6 pies y 6 pulgadas, quien fue la selección número 45 en general de Oregon, en un canje de la noche del draft de Houston en 2017. Brooks había sido titular en 318 de 345 juegos de temporada regular en su carrera.

“Hablaré de DB otro día, pero nada que pueda comentar por ahora con él yendo a la agencia libre”, dijo Kleiman entonces. ___

El escritor de baloncesto de AP Tim Reynolds en Miami contribuyó a esta historia