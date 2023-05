Celtics deben mejorar la defensa para segundo partido frente a Sixers

Una mejor marca de defensa estará en la mente de los Boston Celtics cuando intenten recuperarse de una derrota en la apertura de la serie en su cancha contra los Philadelphia 76ers el miércoles.

Al Horford, de los Celtics, admitió que faltó intensidad defensiva del equipo cuando jugaron contra los 76ers en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este el lunes por la noche. Ahora, Boston tiene que ganar el Juego 2 en casa para evitar caer en un hoyo de 0-2 en la serie al mejor de siete.

Aunque jugaron sin el candidato a MVP Joel Embiid (rodilla), Filadelfia prevaleció 119-115 en el primer partido de la serie. James Harden anotó 45 puntos, el máximo del juego, pero los 76ers también recibieron mucha ofensiva de su elenco de apoyo.

Tyrese Maxey anotó 26 puntos, Tobias Harris terminó con 18 y De'Anthony Melton salió de la banca para anotar 17.

Además, Filadelfia recibió 10 puntos y 13 rebotes de Paul Reed, quien fue titular como centro en ausencia de Embiid.

"No hicimos un buen trabajo a la defensiva como podemos", dijo Horford, aludiendo a la incapacidad de ajustar las estrategias defensivas. "Por mucho que no quieras decir (la ausencia de Embiid) no fue un factor, creo que lo fue. Tenemos que ser mejores. Tenemos que entender que tenemos que ser capaces de jugar con lo que sea que suceda, sean cuales sean las variables". ."

El estado de Embiid para el Juego 2 se mantuvo sin cambios hasta el martes por la tarde, según el entrenador principal Doc Rivers. No ha jugado en los últimos dos partidos de Filadelfia luego de lesionarse la rodilla en el Juego 3 de la victoria de la serie de primera ronda del equipo contra los Brooklyn Nets.

"En muchos sentidos, cuando Embiid no juega, todos los demás están empoderados", dijo Malcolm Brogdon de Boston. "Todos los demás tienen luz verde y los muchachos van a dar un paso al frente, y pienso que eso fue lo que sucedió. Creo que esperábamos que los muchachos dieran un paso al frente, pero aún luchamos con eso. Solo tenemos que estar preparados".

Boston tenía una ventaja de 115-114 después de que Jayson Tatum anotó dos tiros libres con 26,1 segundos por jugar, pero Harden metió un triple, el séptimo del juego en 14 intentos, que puso a Filadelfia definitivamente al frente con 8,4 segundos por jugar.

Los 45 puntos de Harden igualaron el récord de su carrera en un partido de playoffs. También anotó 45 puntos cuando jugó para Houston en una victoria sobre Golden State en las finales de la Conferencia Oeste de 2015.

"No llegamos a este juego esperando perder", dijo Harden. “Estamos aquí para ganar. Incluso después de esto, les dije a los muchachos: 'No se pongan demasiado felices'. Estamos equilibrados. Venimos aquí para obtener el Juego 2 también. Esa es la mentalidad que tenemos como unidad y ya sea que (Embiid) regrese o no, estaremos listos para comenzar".

Boston recibió 39 puntos de Tatum y 23 de Jaylen Brown en la derrota, pero solo Harden superó a Tatum y Brown 15-10 en el último cuarto. Filadelfia fue mejor en la recta final, terminando el juego con una racha de 12-4.

Los Celtics tuvieron una ventaja de 66-42 en puntos en la pintura, pero eso no fue suficiente para superar el desempeño general de tiros de Harden de 17 de 30 (56.7 por ciento).

"(Harden) fue fenomenal para nosotros", dijo Harris. "Tuvo una gran confianza en su juego y en lo que trabaja. Lo ha estado haciendo durante tanto tiempo y fue un momento increíble para salir y simplemente dominar".

"Dominó todo el juego y nos llevó a la victoria. Fue un esfuerzo de equipo, pero hizo un trabajo increíble manteniendo la compostura durante todo el juego para ayudarnos a ganar".