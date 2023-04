Los Kings dominan de 19 puntos a los Warriors y extienden a un séptimo partido la serie

Los Sacramento Kings se retaron a sí mismos a jugar con la misma identidad que los llevó tan lejos en primer lugar: empujar el balón en transición, hacer todas las jugadas apresuradas, defender con furia.

Cuando Stephen Curry anotó un gran triple o una bandeja de entrada, los Kings lanzaron para mantener el impulso. Una y otra vez silenciaron a una multitud estridente que contaba con celebrar otra serie victoriosa de playoffs.

Todavía no, Dub Nation. Los Kings del entrenador Mike Brown están decididos a hacer más en su regreso a la etapa de postemporada: quieren Light the Beam de vuelta a casa en la capital de California.

Malik Monk anotó 28 puntos, De'Aaron Fox agregó 26 puntos y 11 asistencias, y Kings, recién llegado a los playoffs, evitó la eliminación en su serie de playoffs de primera ronda al vencer a Curry y Golden State Warriors 118-99 el viernes por la noche en el Juego 6. .

Ahora, el Juego 7 en el que el ganador se lo lleva todo regresa a Sacramento el domingo por la tarde.

“Es una gran oportunidad”, dijo Fox.

El novato Keegan Murray anotó 15 puntos con cuatro triples y atrapó 12 rebotes para su primer doble-doble de playoffs, y los Kings, sembrados No. 3, resistieron cada oleada de anotaciones que los campeones defensores hicieron en su cancha local y brillaron en casi todas las facetas de este con su temporada especial en juego.

Kevin Huerter, luchando con su tiro en toda la serie, 20 de 52 entrando al juego, anotó un triple con 6:23 para el final y otro con 4:58 restantes cuando Sacramento les dio a sus fanáticos al menos una oportunidad más para animar a estos advenedizos Kings.

“Esto es exactamente lo que esperaba y espero un poco más de ambos equipos en Golden 1”, dijo Monk. “Vamos a estar preparados”.

Curry anotó 29, Klay Thompson 22 y Kevon Looney capturó 13 rebotes más para darle 85, líder de la NBA, en esta postemporada. Venía de 22 rebotes, el máximo de su carrera, en una victoria del Juego 5 en el Golden 1 Center.

Pero los Kings, en la postemporada por primera vez desde 2006, respondieron a casi todas las jugadas importantes de Golden State en el tercer cuarto y capitalizaron errores habituales. Superaron a los Warriors en los tableros.

“Pensé que jugamos duro pero no jugamos inteligentemente. No ejecutamos nuestro plan de juego”, dijo Looney. “Sabemos lo que teníamos que hacer para ganar. Todas las cosas pequeñas, volver a la transición, los box-outs, las pérdidas de balón, cosas diferentes como esa, no las ejecutamos”.

Los Kings ganaban 90-80 de cara a los últimos 12 minutos. Curry conectó un triple temprano, solo para que Trey Lyles conectara momentos después. Cuando Curry manejó para una bandeja en la siguiente posesión, Monk hizo la suya.

El 3 de Curry con 9:28 por jugar puso a Golden State 99-89 antes de que Fox anotara.

Los primeros puntos de Fox llegaron con un tiro en salto con 2:18 por jugar en el primero en su primer tiro. Luego volvió a anotar la próxima vez que todavía lidiaba con un dedo índice roto en la mano que disparaba. Disparó 10 de 18.

Sacramento rompió una racha de seis derrotas consecutivas en la cancha de los Warriors, que data de una victoria el 25 de febrero de 2020.

“Salieron con más fuerza y más energía y ejecutaron mejor. El equipo correcto ganó, eso es seguro”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Entraron y obtuvieron la victoria. Y ahora tenemos que reagruparnos y prepararnos para el Juego 7".

Lyles terminó con 12 puntos y 10 rebotes mientras que otros tomaron el relevo con Domantas Sabonis en problemas de faltas. El grandote anotó siete puntos y 11 rebotes antes de cometer una falta con 5:17 por jugar.

Fox se había sentido frustrado con su pobre último cuarto en la derrota del miércoles 123-116 en la que acertó 0 de 6 tiros de campo y no anotó, la mayor cantidad de tiros que había hecho en un período final sin anotar.

Draymond Green salió de la banca por tercer juego consecutivo y recibió una gran ovación de pie cuando se registró por primera vez en el minuto 6:26 del primer cuarto. Tuvo 10 asistencias.

A ambos equipos les tomó un tiempo calentar, con Sacramento comenzando con 6 de 23 y Golden State con 6 de 19.

Los Reyes no se inmutaron.

“Hemos tenido un gran espíritu, lo tenemos todo el año. Hemos respondido todo el año”, dijo Huerter. “No perdimos la fe. Sabíamos que teníamos un Juego 7 en casa. Somos capaces de ganar en este edificio. Nuestra ofensiva ha estado dormida, creo, la mayor parte de esta serie. Solo sabemos que si podemos volver a nosotros mismos, podríamos continuar con esta serie. Hicimos eso esta noche. Pero nuestra confianza nunca vaciló”.

La banca de Sacramento superó a los reservas de los Warriors 52-21. ... Los Kings acertaron 4 de 16 para comenzar desde lo profundo, pero terminaron con 17 de 45. ... Sabonis sufrió un corte debajo del ojo izquierdo en un salto entre dos con Looney en el segundo cuarto.