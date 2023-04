Jamal Murray anota 34, Nuggets le ganan primero a los Suns

Jamal Murray anotó 34 puntos, acertando seis de los 16 triples de Denver, y los Nuggets superaron a los Phoenix Suns 125-107 el sábado por la noche en el Juego 1 de su serie de segunda ronda.

El MVP reinante de la NBA, Nikola Jokic, tuvo 24 puntos y 19 rebotes, mientras que Aaron Gordon terminó con 23 puntos para el sembrado número 1 en la Conferencia Oeste. Pero este fue el Show de Murray, donde acertó 6 de 10 desde la tierra de 3 puntos y con frecuencia exhortó a más ruido de la multitud ya estridente.

Kevin Durant anotó 29 puntos para los Suns, con Devin Booker agregando 27 y Chris Paul 11. Booker promedió 37.2 puntos en la victoria de la serie de primera ronda sobre Los Angeles Clippers.

El segundo juego es el lunes por la noche en Denver.

Esta es una serie de playoffs diferente a la de hace dos años, cuando los Suns barrieron a los Nuggets en la segunda ronda. En ese entonces, Denver estaba sin Murray después de que se desgarró el ligamento cruzado anterior.

Denver Nuggets guard Jamal Murray, top right, looks to pass the ball as Phoenix Suns forward Kevin Durant (35) and center Deandre Ayton, second from left, and forward Josh Okogie (2) defend in the first half of Game 1 of an NBA second-round basketball series Saturday, April 29, 2023, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)