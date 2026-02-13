Los Leones jugarán en el Barclays Center

En un hecho histórico para el baloncesto dominicano, los cuatro veces campeones nacionales Leones de Santo Domingo jugarán en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York.

El equipo de la capital formará parte del Caribeño Champ Classic, un evento que une lo mejor del baloncesto del caribe y la música latina. Se celebrará el próximo viernes 13 de marzo de 2026.

El anuncio fue realizado este viernes 13 de febrero, en el hotel Embassy Suites By Hilton, en el municipio de Carolinal, Puerto Rico.

La franquicia roja asumirá el rol protagónico en una cita que proyecta el talento dominicano en una de las vitrinas deportivas más importantes del mundo.

Leones competirán frente a tres conjuntos del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico: Leones de Ponce, Criollos de Caguas y Osos de Manatí.

Los melenudos se convertirán en el primer equipo del principal torneo profesional de la República Dominicana en disputar un partido en una cancha oficial de la NBA. El Barclays Center, casa de los Brooklyn Nets, será sede del evento.

Caribeño Champ Classic: Deporte, música, espectáculo y celebridades en Brooklyn

El Caribeño Champ Classic debuta como un evento que no se limita a la competencia deportiva. La organización integrará un concierto en vivo que elevará la experiencia del público en el Barclays Center.

Los Leones de Ponce, con 14 títulos, y los Leones de Santo Domingo, con cuatro campeonatos, son parte de los equipos más ganadores en el historial de sus respectivas ligas. Caguas aporta tradición y competitividad constante en el baloncesto boricua, mientras que los Osos de Manatí suman un atractivo adicional: la franquicia pertenece a la superestrella urbana Ozuna, lo que fortalece el vínculo entre deporte y entretenimiento.

Para la música en vivo , el cartel incluye a: Alex Sensation, DJ Adoni y DJ Luian.

Además, el evento presentará un juego de celebridades con figuras que la producción anunciará próximamente, ampliando el nivel del entretenimiento alrededor de esta competición caribeña.

Leones serán parte de un momento histórico para el deporte y la cultura latina

El Caribeño Champ Classic marcará un punto de inflexión para el deporte caribeño en Estados Unidos. La cita del 13 de marzo de 2026 consolida la evolución del evento hacia una plataforma de alcance global.

Leones de Santo Domingo verán acción en el Barclays Center, considerado uno de los recintos más prestigiosos del mundo, ofrecerá el escenario ideal para proyectar el talento de Puerto Rico y República Dominicana ante una audiencia internacional.

La iniciativa no solo promueve el intercambio competitivo entre ligas campeonas, sino que también fortalece la identidad cultural de la diáspora latina en Nueva York.

La integración de artistas vinculados al movimiento urbano latino y franquicias con fuerte arraigo comunitario impulsa un modelo innovador de espectáculo deportivo. El Caribeño Champ Classic trasciende cualquier resultado deportivo: conecta comunidades, celebra el patrimonio caribeño y posiciona a sus protagonistas en una vitrina global.

La organización capitalina no sólo exhibirá su nivel competitivo ante equipos tradicionales de Puerto Rico, también reforzará su marca en el mercado estadounidense. La presencia en Nueva York ampliará el alcance mediático del club y fortalecerá el posicionamiento de la LNB en escenarios globales.

Calendario de juego

La acción arrancará con el duelo entre Osos de Manatí y Criollos de Caguas. A segunda hora será el enfrentamiento de fieras: Leones de Santo Domingo frente a Leones de Ponce.