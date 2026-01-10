Don Juan Marichal, el reconocimiento a un gran inmortal

Los Leones del Escogido, el equipo del inmortal de Cooperstown Juan Marichal, le realizó un más que merecido homenaje este sábado en el estadio Quisqueya que lleva su nombre previo al partido contra las Águilas Cibaeñas.

Los campeones nacionales y del Caribe realizaron este acto especial para el primer dominicano en el Salón de la Fama del Beisbol y una de las figuras escogidistas más emblemáticas, a propósito de que la actual temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) está dedicada a él.

Durante la actividad, el Monstruo de Laguna Verde estuvo acompañado de su hijo Juan Antonio, junto a quien le fue entregada una camiseta de los escarlatas autografiada por todos los integrantes del conjunto capitaleño, con el cual participó en ocho temporadas y ganó tres campeonatos, siendo Jugador Más Valioso de la final de 1960-1961.

“El Dandy” recibió una ovación de todo el público amante del beisbol presente en el estadio, sin importar su equipo, lo que representa una muestra del respeto que inspira Marichal dentro y fuera de un terreno de juego.

Con el Escogido, Marichal fue Novato del Año en la temporada 1958-1959, siendo ingresado al Salón de la Fama del deporte dominicano en 1980, y al del beisbol, en Cooperstown, en 1983.

En su accionar con los melenudos en series regulares, Marichal tuvo récord de 36-22 con efectividad de 1.87 consiguiendo 412 ponches, con un WHIP de 1.04, permitiendo 484 hits en 557.1 episodios. En postemporada, tuvo efectividad de 2.12, obteniendo 50 ponches en 72.1 entradas con un WHIP de 1.09.

Por parte de la directiva del Escogido, el acto fue encabezado por su presidente, Eduardo Najri, quien también estuvo acompañado de los directores José Miguel Bonetti Du-Breil y Alfredo Najri, así como Kai Shoenhals, miembro de la Junta Directiva y José Miguel Bonetti Terán. Asimismo, en el acto estuvieron presentes Jimmy Paredes, capitán escarlata, y el presidente de LIDOM, Vitelio Mejía.