Los Toros llegan a esta etapa con solidez en todos los aspectos del juego

La racha negativa ya fue detenida, ahora Los Toros irán tras registrar un Round Robin tan sólido que le permita asistir a su primera serie final en la Liga desde 2019-20.

El equipo tenía cuatro torneos seguidos ocupando el sótano, en que incluso en ninguno de ellos ni siquiera alcanzaron las 20 victorias, pero su foja de 27-23 en la serie regular deja atrás ese malestar que mortificaba a los romanenses.

Jesús Mejía, gerente general de los taurinos, suspira por los resultados logrados en la primera fase, pero esto apenas representa superar un primer escalón, porque entiende que batallas más fuertes vienen por delante.

“Nos esperan fuertes enfrentamientos y nos hemos preparados para afrontarlos con gallardía, hemos fortalecidos varias áreas con las escogencias en el draft”, sostuvo Mejía al Listín Diario sobre unos Toros, cuya ofensiva es su principal carta, pues fueron primeros en anotadas con 261 y en jonrones con 40.

Y no es para menos, pues su bateo cuenta con figuras que han permanecido buen tiempo en Grandes Ligas como Bryan De la Cruz, para muchos el Más Valioso de la regular con sus 8 jonrones y 40 remolcadas. Es secundado por Gilberto Celestino, quien con sus 22 robadas motorizó a unos Toros que también corrieron con cierta libertad, pues se estafaron 70 y solo fueron atrapados en 17 ocasiones, por mucho la mejor proporción de Lidom.

Eloy Jiménez, Jeimer Candelario, Rafael Lantigua, Rudy Martín son otros miembros de la alineación con la capacidad de hacer mucho daño. A ellos se agregan Luis Libertao, quien se integró en la última parte de la Regular y Troy Johnson, de buen desempeño en la estación pasada.

La ofensiva es la principal apuesta del club. “Hasta ahora este núcleo se mantendrá intacto”, expuso.

Asimismo, el ejecutivo destacó sobremanera lo mucho que fortalecieron el relevo, tras las escogencias de hombres como J.C Mejía, líder de salvados de la Liga con 8 y quien tuvo efectividad de 1.01. “J.C formará un buen 1-2 con Joe Colbertt para la parte final de los encuentros.

Y para antes de llegar a la parte del cierre, añadieron a Anderson Severino, protagonista de uno de los mejores desempeños, Enyel De los Santos, brazo probado en las Mayores y Jhan Maríñez, un competidor por naturaleza y quien conoce muy bien la Liga. Ellos se unirán a los ya relevistas que poseen.

Sánchez en enero

Mejía también sostuvo que es casi seguro que Aaron Sánchez, de brillante participación en la regular, estría retornando al club para la primera semana de enero, hecho que le daría mucho mayor fortaleza a la rotación.

La misma, ya estará mas profunda con la escogencia de Enny Romero, quien está programado para lanzar el cuarto choque.

Los dos primeros partidos

Justin Courtney y Aaron Brooks son los pitchers que están programados para lanzar los dos primeros partidos, ante los Gigantes este sábado y frente a Escogido el domingo, con Jaime Barria tirando el lunes en el primero de dos choques seguidos ante las Aguilas.

Los Toros se lanzarán al ruedo con un plantel más que completo en busca de demostrar que poseen la capacidad para seguir avanzando en actual campeonato invernal.