Stephen Curry anota 23 y los Warriors derrotan a los Mavericks

Stephen Curry anotó 23 puntos y encestó un triple clave con 3:45 minutos restantes, Jimmy Butler se apuntó 14 unidades, nueve asistencias y nueve rebotes, y los Warriors de Golden State derrotaron el jueves 126-116 a los Mavericks de Dallas.

El astro novato de los Mavericks, Cooper Flagg, sumó 27 puntos al atinar 13 de 21 tiros. Contabilizó también seis rebotes y cinco asistencias en su debut en partidos navideños.

Por su parte, Brandon Williams anotó 26 tantos desde el banquillo.

Klay Thompson regresó para enfrentarse a los Warriors, su equipo anterior, en el partido, después de perderse el duelo del martes contra los Nuggets debido a molestias en la rodilla izquierda.

Y Curry, quien conformó con Thompson la dupla conocida como los Splash Brothers, siguió echando un vistazo al calentamiento de su excompañero antes de que se encontraran en el centro de la cancha para un saludo y un abrazo. Thompson recibió una cálida ovación cuando ingresó al encuentro por primera vez con 5:51 minutos restantes en el primer cuarto.

El pívot de los Mavericks, Anthony Davis, no regresó después de salir en el segundo cuarto por espasmos inguinales. Davis sumó tres puntos, tres rebotes y dos bloqueos en 11 minutos.

Draymond Green jugó de inicio y contribuyó con siete puntos y cinco rebotes jugando con problemas de faltas dos días después de que tanto él como el entrenador Steve Kerr se involucraron en acaloradas protestas durante un tiempo muerto en el tercer cuarto contra Orlando. Posteriormente, ambos se disculparon.