El exjugador estrella de la NFL, Antonio Brown, fue arrestado por intento de asesinato en Miami

El exastro de la NFL, Antonio Brown, fue arrestado por un cargo de intento de asesinato derivado de un tiroteo ocurrido después de un evento de boxeo de celebridades en Miami, confirmó la policía el jueves.

Brown, de 37 años, fue detenido por los alguaciles federales en Dubái, según informó el portavoz de la policía de Miami, Mike Vega. Fue trasladado en avión al condado de Essex, Nueva Jersey, donde permanece detenido a la espera de su extradición a Miami, añadió Vega.

No estaba claro por qué Brown fue llevado primero a Nueva Jersey ni cuánto tiempo llevaba en Dubái, aunque ha publicado varias veces en las redes sociales desde allí en los últimos meses.

Según la orden de arresto que detalla el tiroteo del 16 de mayo, Brown está acusado de arrebatarle una pistola a un guardia de seguridad tras la pelea de boxeo y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido un altercado previo. La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Según los documentos judiciales, no quedaba claro si Brown contaba con un abogado. Tampoco se sabía cuándo podría ser trasladado de vuelta a Miami.

El cargo de intento de asesinato en segundo grado conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares en caso de condena.

Brown, quien jugó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 con Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh. En su trayectoria, Brown acumuló 928 recepciones para más de 12,000 yardas y 83 touchdowns.

Brown ha tenido varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente había sido acusado de agredir a un conductor de camión de mudanzas, de varios cargos por violencia doméstica, de no pagar la manutención de sus hijos y de otros incidentes.

Durante un partido de 2021 entre Tampa Bay y los New York Jets, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que provocó su despido por parte de los Buccaneers y puso fin a su carrera futbolística.