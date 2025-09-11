Ministro Kelvin Cruz deja inaugurada la edición 43 de los Juegos Barranquiteños en Mao

El ministro de deportes y recreación, Kelvin Cruz encabezó este jueves la inauguración de la edición 43 de los Juegos Deportivos Barranquiteños certamen que se efectúa en el municipio de Mao, provincia Valverde.

La fiesta deportiva que conmemora el sacrificio y heroicidad de los combatientes en la batalla de la Barranquita, tendrá una duración de cuatro días y los más de 1,200 atletas participantes competirán en 15 disciplinas.

El ministro Cruz recordó el valor de aquellos hombres que lucharon por la soberanía durante la intervención norteamericana y al mismo tiempo felicitó a los organizadores del evento por su dedicada labor.

Víctor Santos, presidente del comité organizador de los Juegos, agradeció el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Deportes y muy especialmente al ministro Kelvin Cruz por acudir de manera inmediata al llamado de dicho comité con total entrega.

Autoridades de la provincia engalanaron el acto, como la gobernadora, Martha Collado, el senador, Dr Odalis Rodríguez, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista y el diputado Rubén Peñaló.

Cientos de personas del municipio de Mao y zonas aledañas se dieron cita en la apertura de la gran fiesta deportiva.