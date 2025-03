Para Cincinnati. ¿Salvará Francona?

Para la campaña 2025 de Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati hicieron un movimiento interesante contratando al veterano manager Terry Francona, quien estaba en la agencia libre tomándose un “año sabático” para descansar de problemas de salud..

Francona, de 65 años, tiene una bella historia de resilencia. Empezó su carrera de dirigente en 1997 al frente de los Filis de Filadelfia, allí estuvo por temporadas, todas con record negativo.

Luego de una gran pausa como coach, lo llamaron de Boston y a partir del 2004 estuvo en la franquicia hasta 2011, inclusive. En ese período de tiempo, otorgó a la franquicia su primera corona en 86 años (2004 vs.San Luis) y 2007 ante Colorado.

Dejó Boston y a partir del 2013 firmó con los Indios de Cleveland, y llevó a ese club a la Serie Mundial por vez primera desde 1997. Francona y los entonces Indios perdieron de los Cachorros de Chicago, pero tuvo mucho mérito, al extremo de que permaneció allí hasta la campaña 2023.

CINCO CAMPEONATOS: Los Rojos de Cincinnati, nacidos en 1882, han sumado cinco títulos de campeones: Empezaron en 1919, 1940, 1975 y 1976 con la Gran Maquinaria Roja de Sparky Anderson, y por última vez en 1990 con José Rijo a la cabeza ante los Atléticos de Oakland.

En los últimos años han estado en playoffs en par de ocasiones, 2013 y 2020, el año de la pandemia. Han sido despachados con suma rapidez.

ROTACION: El cuerpo monticular de Cincinnati para este 2025 no tiene grandes nombres. Son muchos lanzadores que tuvieron experiencia el año pasado, y que están en crecimiento. Están Hunter Greene, uno de los últimos pitchers de color negro de la última década, y quien tuvo 9-5 y 2.71 la pasada campaña.. Luego siguen Brady Singer, ex de Kansas City, Andre Abbott, y Nick Lodolo, y añaden al veterano Wade Miley, quien prácticamente no pudo lanzar el año pasado con Milwaukee debido a lesiones.

El cerrador es Alexis Díaz (hermano de Edwin Díaz, el cerrador de los Mets). Alexis tuvo 28 salvados y 3.99 de efectividad con 55 ponchados en 56 innings. En el cuerpo de relevo está otro boricua, Emilio Pagán.

OFENSIVA: Naturalmente, este equipo del 2025 se llama “Elly de la Cruz”, quien es su principal figura. De la Cruz, shortstop que batea a las dos manos, impactó el año pasado con una campaña de 25 jonrones, 76 empujadas, pero 67 robos (16 outs solamente), mostrando sus tremendas condiciones de poder-velocidad.) En los entrenamientos tiene de 33-14, promedio de .388, 6 robos en 8 intentos).

Otro dominicano, Jeimer Candelario, jugó la tercera base, pero ahora está proyectado para la inicial. Sus números fueron .225-20-56, La segunda base proyectan a Gavin Lux, ex Dodger, y también está el dominicano Santiago Espinal. El antesalista sería Spencer Steer, y en los jardines Austin Hays o Will Benson, T.J. Friedl, Jake Faley.. Y una opción de designado es Cristian Encarnación, californiano.

En calidad de invitados el pitcher Albert Abreu y el jardinero Héctor Rodríguez, dominicanos. También está el receptor José Treviño, ex yanqui.

PROYECCION: El equipo tuvo pobre marca de 77-85 para el cuarto lugar el año pasado, pero eso deberá mejorar mucho en la próxima campaña.. Inclusive, si el pitcheo de rotación responde bien Cincinnati puede dar la sorpresa y luchar por el primer lugar. Tienen ofensiva y buen manager.

NOTAS DE BEISBOL.-

Fue este domingo 16 cuando arrancó, oficialmente, la Agencia Libre de Lidom. Claro que esos anuncios que se hacen ahora son peloteros que ya estaban hablados , pues aquí el “tempering” es democrático, un sistema en el cual todos son “culpables”.. Licey muestra su agresisidad firmando a sus jugadores refuerzos de los pasados play offs, los infielder Cristian Adames y Gustavo Núñez.. Añaden también a la estrella de Arizona, Ketel Marte, por si quiere jugar par de semanas en diciembre y enero, en los finales del round robin.

También dicen que las Estrellas tienen firmados al zurdo Enny Romero (Aguilas Cibaeñas), y Esmil Rogers (Toros del Este). ¿Hay una guerra de papeletas? Claro que sí, pero el sistema lo aguanta. La agencia libre RD tiene sus herramientas de impedir que un jugador que se quede libre (porque pide mucho) se vaya a otra liga del Caribe. Eso no está permitido.

.- Dice Joey Gallo que ahora quiere ser pitcher, pues está cansado de poncharse tanto. Para completar el cuadro, ayer los Medias Blancas de Chicago, donde estaba practicando, tomaron la decisión de dejarlo libre. Y ahora, ¿Dónde lanzará?. En los entrenamientos tenía 2 hits en 20 turnos con 11 ponches. Es joven, 31 años, así que puede seguir intentando o comprarse una finca y dedicarse a criar vacas.