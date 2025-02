"El saltarín" Yefry Yan

La extensión del brazo. La rotación de la cadera. La patada con la pierna.

La mecánica del flujo de Jefry Yan .

Y sí, la elaborada celebración de Yan posterior al golpe es algo digno de contemplar.

"Ese es mi estilo de juego", dijo Yan, un zurdo que firmó con los Rockies de Colorado este invierno y está en el campamento como invitado de las Ligas Menores .

“Soy eléctrico. Me gusta divertirme. Disfruto del béisbol”.

Se nota.

Después de anotar un strikeout, Yan normalmente salta en el aire, con las piernas abiertas y las rastas volando, y aterriza en cuclillas en la base del montículo. Luego da una palmadita al montículo e imita la señal de strike cantada con su mano izquierda en un orden que se siente correcto en ese momento.

“Es algo que he estado haciendo desde que era un niño”, dijo Yan a través del intérprete Edwin Pérez. “No es nada que haga para ofender al otro equipo. Cada vez que celebro, siempre miro a mi esquina. Miro a mis muchachos, a mi receptor y a mi equipo.

“Siempre querré celebrar cada out que consiga. Estoy feliz de hacer mi trabajo. Estoy feliz de conseguir outs. Es algo que hago para disfrutar del juego”.

Yan ha sido una presencia alegre en su primer entrenamiento de primavera con los Rockies, aunque no es un desconocido en el béisbol profesional, habiendo pasado tiempo en las Ligas Menores con los Angelinos y los Marlins.

El lanzador de 28 años pasó la temporada 2024 con los Saitama Seibu Lions en la Liga Japonesa del Pacífico, y los Rockies lo contrataron después de que registrara una efectividad de 1.71 en 25 apariciones con Estrellas en la Liga Invernal Dominicana. Atribuyó ese éxito a una confianza continua en su cambio de velocidad junto con sus rectas de dos y cuatro costuras.

Con 26 ponches en 21 entradas el invierno pasado, Yan tuvo muchas oportunidades de disfrutar de su celebración.

“Obviamente, aquí en Estados Unidos el béisbol es un poco complicado”, dijo Yan. “A veces [los oponentes] se ofenden, obviamente, con este tipo de celebración.

“Pero cuando me pegan un jonrón, van a celebrarlo. Se van a divertir. Eso es algo que no me ofende porque ellos están disfrutando del juego al igual que yo. Más que nada, voy a seguir disfrutando de mi celebración, seguiré divirtiéndome cuando esté en el campo”.

El receptor de los Rockies, Jacob Stallings, quien se cruzó con Yan mientras ambos estaban en Miami, no es ajeno al amor de Yan por el juego.

“Está bastante bien documentado que se va a emocionar, así que nadie se va a sorprender por eso”, dijo Stallings. “Le encanta jugar a la pelota. Es un buen tipo”.

Yan ponchó a tres, uno después de usar el sistema de desafío ABS , mientras lanzaba alrededor de un doble y una base por bolas en una entrada sin anotaciones en la victoria de los Rockies por 14-3 sobre los White Sox el martes.

“La extravagancia de lo que hace después de un ponche… eso es lo que es”, dijo el mánager Bud Black.

Y quién seguirá siendo.

Yan agregó: “A veces quiero celebrar por dentro, pero las emociones ganan”.