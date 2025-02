El Real Madrid y Mbappé expulsan al Manchester City de la Champions

El Real Madrid se clasificó a octavos de final al imponerse este miércoles al Manchester City (3-1) en el Santiago Bernabéu, después de su victoria en Mánchester (3-2) en la ida del play-off de la Liga de Campeones.

Gracias a un triplete de Kylian Mbappé (4, 33, 61), los madrileños dejaron vista para sentencia la eliminatoria, antes de que el español Nico González (90+2) marcase el gol del honor de los 'Citizens', que serán los grandes ausentes de los octavos de final.

El vigente campeón de Europa se enfrentará en esa próxima ronda a sus vecinos del Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen alemán, según determine el sorteo que tendrá lugar el viernes en Nyon (Suiza).

Los pupilos de Pep Guardiola no pudieron empezar peor. Un globo perfecto de Mbappé en el 4 puso la directa para el equipo blanco, muy enchufado desde el inicio, tras un magnífico pase del canterano Raúl Asencio.

El astro francés se desmarcó con suma rapidez, dejó botar el esférico y lo golpeó por encima del arquero brasileño Ederson, que vio impasible cómo entraba entre los tres palos.

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, se lanza hacia el balón antes de que el centrocampista español del Manchester City, Nico González, anotara su primer gol durante el partido de playoffs de la UEFA Champions League entre el Real Madrid CF y el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 19 de febrero de 2025.

Pocos instantes después, el Manchester City sufrió otro duro mazazo. El zaguero John Stones se dolió de su rodilla tras una caída en el 7 de juego, por lo que tuvo que ser sustituido por el neerlandés Nathan Aké.

A los diez minutos, el defensor croata Josko Gvardiol generó la primera ocasión clara de su equipo, pero su disparo se estrelló en el torso del francés Aurelien Tchouaméni, que recuperó su posición natural en el centro del campo por la vuelta del central alemán Antonio Rüdiger.

Desde ese instante los ingleses desaparecieron, dejando a los madridistas el dominio de la posesión y las incursiones más peligrosas.

El inglés Jude Bellingham y el brasileño Vinicius, ambos incisivos, generaron tensión constante en la defensa rival, pero una maravillosa jugada de Mbappé, el nuevo ídolo de la afición madridista, puso patas arriba a la grada cuando marcó en el 33 con un potente disparo.

Había arrancado Vinicius por la banda derecha para asistir a su compatriota Rodrygo, quien se encontraba en la media luna. El brasileño logró conectar mediante un caño con el francés, que hizo un recorte marca de la casa sobre Gvardiol para batir a Ederson con un chut impecable al palo corto.

"Mejor el Atlético"

El jugador del Real Madrid Rodrygo saluda a los espectadores antes del inicio del partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, el miércoles 19 de febrero de 2025.

La segunda mitad fue más de lo mismo. Rodrygo dio el primer susto a Ederson con un trallazo dentro del área que se marchó por alto y Vinicius casi llega a un balón cuando encaraba los tres palos.

Al cuarto de hora, Mbappé asustó a los seguidores tras un choque con Ederson, que repelió el balón cuando el francés se disponía a rematar a bocajarro.

Pero la estrella gala se levantó y, poco después, hambriento de goles, hizo subir el tercero al marcador (61). Desesperó a Gvardiol con una bicicleta para sacarse un zarpazo con la zurda que se coló por la izquierda del meta.

El City quiso dejar constancia de su calidad ofensiva antes de despedirse de esta Champions. El egipcio Omar Marmoush, muy discreto durante los 90 minutos, envió un libre directo al larguero, y Nico González (90+2) estuvo atento para firmar el 3-1 final.

"Una noche perfecta. Queríamos ganar. Para nosotros es lógico que el Madrid esté en octavos. Siempre es difícil el City, pero en casa lo damos todo. Y hemos hecho un gran partido", declaró Mbappé al canal Movistar+ al término del partido, antes de subrayar que "es un gran día para el equipo".

El francés se decantó por jugar contra el Atlético porque así no tendría que viajar a Alemania, ya que la otra posibilidad es el Bayer Leverkusen. "Los dos partidos van a ser difíciles, mejor que sea un partido difícil sin tener que viajar", concluyó.

Interrogado el preparador Carlo Ancelotti si Mbappé puede alcanzar las cifras goleadores de Cristiano Ronaldo, el italiano aseguró que depende de él mismo: "Tiene calidad para llegar a sus cifras, pero debe trabajar, porque Cristiano puso el listón muy alto, pero tiene tanta ilusión por jugar aquí, que puede alcanzar el nivel de Cristiano".

Un Guardiola resignado reconoció que esperaba plantar cara al Real Madrid, pero la competición no salió cómo lo esperaba: "No hemos dado el do de pecho en toda la competición; no encontramos la estabilidad en ningún momento", dijo el técnico catalán en rueda de prensa antes de afirmar ante las cámaras que posiblemente sea un fin de ciclo.