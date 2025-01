Aún con la reintegración de Jimmy Butler, el futuro está incierto para el Heat

No hubo drama, pero tampoco fiesta este viernes 17 de enero Kaseya Center con el regreso de Jimmy Butler a la alineación titular del Heat, tras cumplir su suspensión de siete juegos.

Un Butler desangelado respecto a lo que había sido estos últimos años, pero mejor que el de los últimos dos partidos que jugó, cumplió con 18 puntos (7-15), 3 rebotes y 2 asistencias en la derrota 133-113 ante los Nuggets, en una re-edición de las Finales del 2023.

No se le vio realmente comprometido, ni mucho menos entusiasta, más bien como ese obrero que llega a las 8 de la mañana y se marcha a las 4 de la tarde una vez cumplida la jornada laboral.

“Me sentí bien al salir y correr con estos muchachos”, dijo Butler tras el partido. “Por mucho que todos puedan pensar, no tengo ningún problema con ellos, mi problema no es con ellos, nunca lo será. Me dijeron que no hiciera comentarios, así que no comento, voy a jugar basquetbol”.

Jimmy Butler regresa con el Heat pero no puede hacer nada para evitar una paliza en casa

Tal vez lleve tiempo volver a acostumbrarse, tal vez se produzca un intercambio antes del 6 de febrero, pero ahora mismo se ve complicado y todo indica que habrá que resignarse a esta nueva situación, que para nada es agradable.

Ni Butler, ni el cambio de alineación, ni el Kaseya Center, ni la camiseta Vice salvó al Heat de la paliza ante Denver, que una vez más demostró que tiene mucho mejor equipo.

El Heat (20-20) tras cosechar su tercera derrota consecutiva, permaneció en el 9no lugar de la Conferencia Este, antes de enfrentar el domingo 19 de enero (3 p.m. TV: FanDuel Sports Network Sun y Radio Mambí) en casa a los Spurs, en otra re-edición de las Finales de la NBA 2013 y 2014. Ya nada queda de esos equipos que ganaron varios campeonatos.

El equipo de San Antonio (19-21) ahora ocupa el puesto 12 en el Oeste, después de caer por partida doble ante los Grizzlies. Ahora es un quinteto muy joven cuyo juego gira en torno al gigante francés Victor Wembanyama, aunque también cuenta con dos veteranos como Chris Paul y Harrison Barnes junto a dos bisoños como Devin Vassel y Stephon Castle.

El Heat, con un Tyler Herro en modo All-Star, es favorito para ganar en casa, pero tendrá que defender mejor que lo que lo hizo ante Denver y arrancar fuerte desde el salto inicial.

Herro esta temporada se ha convertido en el líder del Heat, está promediando 24.2 puntos por juego además de tomar 5.7 rebotes y dar 5.0 asistencias, añadiendo una mejorada defensa y un certero tiro de tres (40.6%). Ante los Nuggets anotó 22 puntos, después de haber anotado 34, 32 y 32 en los tres juegos anteriores.

Mientras Bam Adebayo se mantiene en su línea promediando 15.9 puntos por juego con 9.7 rebotes y 4.6 asistencias. Ante Denver terminó con su doble-doble número 21 en esta campaña con 16 puntos y 11 rebotes.

El duelo de Bam (6.9’) ante Wembanyama (7.3’) debe ser muy atractivo, aunque sería una buena oportunidad para que el entrenador Erik Spoelstra empareje con él a su novato Kel’el Ware (7.0’), que tan buenas actuaciones viene trayendo, aunque lo más interesante en estos momentos siempre será el trabajo de Butler.

“Trabajamos en un nivel de complejidad. Estamos en una situación inusual en este momento, pero en realidad todo es complejo y planeamos operar dentro de esta complejidad”, indicó Spoelstra. “Mi trabajo es preparar a este equipo y dejarlo listo para jugar a un alto nivel, y eso es lo que estoy haciendo. Ese es el plan”.

El Heat necesita superar esta situación y vencer a los Spurs este domingo 19 y luego repetir el triunfo el martes 21 ante los Trail Blazers también en el Kaseya Center para poder superar en la tabla de posiciones a Pistons (21-20), Hawks (21-19), Magic (23-20) y Pacers (23-19). La pelota está en sus manos.