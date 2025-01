“No opines si no sabes”: Tensión entre Yadier Molina y Marcell Ozuna tras pelotazo de Pedro Strop a José Sirí

Durante el partido del domingo entre las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido, que terminó con una victoria para los locales 9-0 y significó la séptima derrota consecutiva para el equipo amarillo, se vivió un momento de alta tensión en el terreno de juego.

José Sirí, jardinero del Escogido, fue golpeado por un lanzamiento del lanzador Pedro Strop, lo que provocó que las bancas de ambos equipos se vaciaran en medio de una acalorada discusión.

El incidente generó controversia tras el partido cuando el estelar de Grandes Ligas, Marcell Ozuna, comentó en una publicación del periodista Yancen Pujols.

Ozuna expresó su desacuerdo con la actitud de Strop, al señalar que golpear a Sirí no era justificable, especialmente tras el cuadrangular que el jardinero había conectado en el partido anterior en Santiago al cerrador Fernando Abad.

“¿En serio hiciste eso? Tú sabes que hay un respeto, pero tras esta situación te lo perdí”, dijo, entre otras cosas, el toletero de los Bravos de Atlanta.

La respuesta del dirigente de las Águilas, Yadier Molina, no se hizo esperar, aunque luego borró su comentario.

Molina le respondió a Ozuna que su equipo no necesitaba consejos externos sobre cómo manejar a sus jugadores, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

“Mi bro, te quiero, pero no opines si no sabes lo que hay. Dile a tu bro que respete el juego, pero a los míos no los aconsejes, que para eso estoy yo", escribió el dirigente Molina.

Mientras algunos fanáticos criticaron la actitud del dirigente y del lanzador, otros defendieron a Strop y minimizaron el impacto de los pelotazos.

El mensaje completo de Ozuna, al que respondió Molina, dice lo siguiente: en serio hiciste eso brother, pero tu me dijiste que no puedes hacer eso cuando tuve el problema con Junior Lake que no fue nada, simplemente me disfrutaba el momento y el publico también, así la pelota invernal no sirve porque el fanatico paga para los ponche y hacer el perreo que hace Jhan Maríñez que es mio, si le dien su palo es bonito porque ustedes cuando ponchan que hacen perrean no de la misma manera pero lo hacen, estoy en desacuerdo con esa mierda que hiciste bro Pedro Strop. Tu sabes que hay un respeto pero aquí en la situación te lo perdí y más tú por la veteranía que tiene para mi la perdiste. Bendiciones y se quiere igual, si quieres y si no quieres me responde aquí mismo para que la gente sepa".