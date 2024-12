Como en su mejor época en el box, Pedro Martínez lanzó este lunes un pitcheo que a todos dejó atónitos.

“Cero charlatanería, no he venido aquí a perder mi tiempo, me entregaré y voy a dar lo mejor de mí”, expresó el miembro de Cooperstown durante la presentación formar del equipo de Operaciones que acompañará a Nelson Cruz en el Clásico Mundial de Béisbol a efectuarse en el 2026.

“Siempre he tenido gran honra de representar a mi país, a mi familia y hacerlo con dignidad y espero que esta ocasión no sea la excepción” sostuvo Pedro, quien integrará junto a David Ortiz, Juan Marichal, Albert Pujols, Adrian Beltré, Vladimir Guerrero, Edwin Encarnación, Carlos Gómez, los acompañantes de Nelson Cruz en la dirección de Operaciones para el Clásico Mundial en el 2026. Amauris Nina y Juan Mercado también forman parte del equipo.

Agrega que al grupo de pelotero les ha tocado mucho llegar al sitial a donde se encuentran. “Este representa un compromiso de un país, pues debemos hacerlo mejor cada día”, agregó.

También expuso que no espera que a Dominicana se le nieguen las oportunidades de reclutar a sus peloteros y se quiera hacer lo contrario con naciones como Estados Unidos, Venezuela, Japón, Korea entre otros.

Nelson Cruz gerente general del equipo dominicano.glauco moquete

“Si lo vamos hacer, debemos realizarlo bien, desde la puntualidad, lo que necesitemos en cuanto a recursos. A los equipos de Grandes Ligas que no nos pongan trabas con nuestros peloteros, pues la representación dominicana debe convertirse en un ejemplo”, añadió.

En ese mismo aspecto, se expresó Albert Pujols, quien secundó al ganador de tres premios Cy Young y dijo que este Clásico del 2026 será diferente y desde ya se esforzarán a integrar el mejor de los equipos.

Cero manager por ahora

A Nelson Cruz se le preguntó si Pujols sería el dirigente y expresó que aún falta tiempo para llegar a ese proceso.

“Por respeto a las responsabilidades que tiene Albert Pujols, no es conveniente en estos momentos realizar algún anuncio”, agregó Cruz.

El bateador de 464 vuelacercas en una carrera de 19 campañas, dijo que por el momento no existe nada definido sobre los roles que tendrían esa constelación de peloteros, quienes en su momento jugaron roles de mucha estelaridad en las Mayores.

Cruz valoró el hecho del trabajo que tendrá a su cargo este grupo, de gran distinción e historia. Quisimos traer esa unión, así como comenzar desde temprano nuestro trabajo”, añadió.

“No solo llevarán el mensaje a los dominicanos, además a esos peloteros que nos representarán, siempre que el país conforma un equipo las expectativas son enormes y y para el 2026 tendremos un gran plantel.

Núñez: ganamos y perdemos todos

Mientras que Juan Núñez, presidente de la Federación de Béisbol sostuvo que todos deben trabajar como un gran equipo, pues cuando se gana, ganamos todos y cuando se pierde, perdemos todos.

“Para no perder debemos hacer lo que estamos realizando, comenzar desde temprano y por eso quiero felicitar a este grupo de grandes luminarias del juego, quienes quieren estar presente ahí”, añadió.

Kelvin: Alaba demostración de fortaleza

El ministro Kelvin Cruz valoró el hecho de que los principales protagonistas del Clásico Mundial y baló en nombre del Gobierno y se hará todo lo que esté al alcance para que el del 2026 sea el mejor Clásico para el país.

David a hablar con los equipos

De su lado, David Ortiz expuso que la responsabilidad del grupo será conseguir el permiso de muchos de los peloteros quisqueyanos en los diferentes equipos.

Entre las personalidades presentes estuvieron los expeloteros Carlos Gómez, Ramón Martínez y Francisco Cordero, Junior Noboa, Comisionado de Béisbol, Winston Llenas, vicepresidente de MLB, Miguel Medina, presidente del Grupo Panorama, Yerik Pérez, de MLB, los pasados presidente del COD, el doctor José Joaquín Puello y Luis Mejía Oviedo entre otros.