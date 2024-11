Tarik Skubal y Chris Sale conquistan los premios Cy Young en Grandes Ligas

Chris Sale, de Atlanta, y Tarik Skubal, de Detroit, ganaron cada uno su primer premio Cy Young el miércoles por la noche después de que los zurdos compartieran el liderazgo de la MLB con 18 victorias mientras lideraban sus respectivas ligas en ponches y efectividad.

Sale tuvo marca de 18-3 y encabezó la Liga Nacional con 225 ponches, mientras que su efectividad de 2.38 en 29 aperturas fue la mejor entre todos los jugadores que clasificaron a las Grandes Ligas en su primera temporada con los Bravos. El jugador de 35 años fue un All-Star por octava vez y ganó su primer Guante de Oro este año.

Skubal, que cumplió 28 años el miércoles, tuvo un récord de 18-4 con una efectividad de 2.39 y 228 ponches, la mejor marca de las Grandes Ligas, en 31 aperturas con los Tigres. Fue el ganador unánime de la votación para el premio de la Liga Americana realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, que se completó antes de los playoffs.

Cuando Tarik Skubal se instaló permanentemente en la rotación de los Tigres de Detroit en 2021, Chris Sale se estaba recuperando de una cirugía Tommy John y recién comenzaba un período de tres años en el que solo haría 11 aperturas y vería marchitarse la viabilidad de su carrera.

Chris Sale se convirtió en todo una sensación para los Bravos de Atlanta.Fuente externa

El miércoles por la noche, los dos zurdos dominantes obtuvieron sus primeros Premios Cy Young, un par de homenajeados que hace un par de años parecían igualmente improbables pero que ahora son innegablemente merecedores.

El renacimiento de la carrera de Sale con los Bravos de Atlanta fue recompensado en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, ya que obtuvo 26 de los 30 votos de primer lugar para prevalecer sobre el as de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, quien obtuvo los otros cuatro votos de primer lugar para repetir su segundo lugar en el Cy Young de la Liga Nacional de 2021.

Skubal, quien celebró su cumpleaños número 28 el miércoles, fue una elección unánime en la Liga Americana, una justa recompensa después de liderar las Grandes Ligas en ponches (239) y la Liga Americana en efectividad (2.39), victorias (18) y WAR de pitcheo (6.3).

Fue una declaración definitiva de un lanzador que esencialmente se perdió un año de aperturas después de someterse a una cirugía del tendón flexor en agosto de 2022, lo que retrasó un comienzo prometedor de su carrera. Skubal no había superado las 150 entradas o 29 aperturas en una sola temporada antes de la clase magistral de este año, durante la cual permitió dos carreras o menos en 24 de sus 31 aperturas.

El camino de Sale fue muy diferente: terminó entre el segundo y el sexto lugar en la votación del Cy Young de la Liga Americana durante siete temporadas consecutivas, entre 2012 y 2018, pero enfrentó obstáculos enormes en los últimos cinco años.

Cirugía Tommy John. Meñique roto. Muñeca fracturada tras un accidente en bicicleta. Reacción al estrés en las costillas. Inflamación del hombro.

En total, nueve viajes a la IL como Boston Red Sox, y sus credenciales de Cy Young se desvanecieron después de su temporada de campeonato de la Serie Mundial de 2018. Los Red Sox prácticamente lo regalaron a Atlanta, adquiriendo al jugador de cuadro en problemas Vaughn Grissom y enviando $17 millones para sufragar el salario de Sale.

¡Qué ganga!

Sale lideró las mayores en efectividad (2.38), efectividad ajustada (174), ponches por cada nueve entradas (11.4) y victorias (18), mientras que lideró la Liga Nacional con 225 ponches en 177 ⅔ entradas. Fue la primera vez que superó la marca de 200 ponches desde 2019, cuando ponchó a 308 bateadores y terminó segundo en la votación del Cy de la Liga Americana detrás de Corey Kluber.

Skubal y Sale son el primer dúo zurdo en barrer los Cy Youngs desde Barry Zito y el miembro del Salón de la Fama Randy Johnson en 2002. Y lo hicieron de manera dominante, ambos ganando la Triple Corona de lanzadores de sus ligas, liderando en victorias, ponches y efectividad.

"Si analizamos su carrera, no es ninguna sorpresa que haya ganado este premio. Es un jugador de béisbol extremadamente talentoso", dijo Skubal el miércoles por la noche en una conferencia telefónica después de su victoria. "Me encantaría compartir vestuario con él por lo que he escuchado sobre él".

"La lista continúa con este chico. Poder ganar el premio este mismo año y compartir la Triple Corona de pitcheo con él es increíble y algo con lo que podré vivir toda mi vida".