Rafael Nadal tras derrota en la Copa Davis: "No voy a decir lo siento, esto es deporte"

El tenista español Rafa Nadal lamentó la derrota cosechada este martes frente al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-4 y 6-4) en la Copa Davis y reconoció que está siendo un "día muy emotivo porque podría ser" su último partido como profesional si su país no supera la eliminatoria en Málaga.

"Es un día emotivo. Sabía que podía ser mi ultimo partido, los momentos previos han sido difíciles de gestionar, pero he intentado hacerlo de la mejor manera posible. A veces es difícil pero no puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado siempre", dijo Nadal, en conferencia de prensa.

"No voy a decir lo siento, esto es deporte, lo he intentado y uno no puede controlar el nivel que tiene. Puede controlar la actitud, energía y determinación y eso no me ha fallado. Solo que no he encontrado el nivel necesario para competir. Quizá he estado mejor entrenando que en la competición", admitió.