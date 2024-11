Dominicanos dominan el Todos MLB Teams

Un total de ocho peloteros dominicanos figuran en los equipos Todos Estrellas de las Grandes Ligas, los cuales fueron divulgados este viernes.

Esta representa otra cantidad preponderante para los miembros de Quisqueya, quienes una vez más dejan establecidos el gran historial que han venido ejecutando en las pasadas décadas.

Ha sido de esta forma tanto en la ofensiva como en el pitcheo. Del grupo, cinco fueron seleccionados en el primer equipo y tres en el segundo.

Los dominicanos que figuraron en el primer Todos Estrellas de MLB fueron , Vladimir Guerrero Jr, de los Azulejos como inicialista, Ketel Marte, de los D-Backs en la intermedia, José Ramírez, de los Guardianes en la antesala, Juan Soto, de los Yankees en el grupo de jardineros y Emmanuel Clase, de los Guardianes entre los relevistas.

Mientras que en segundo club, figuraron Manny Machado, de los Padres en la antesala, Teoscar Hernández, jardinero de los Dodgers y Framber Valdez, lanzador abridor zurdo de los Astros.

Ketel Marte tuvo una completa jornada ofensiva para los D- Backs. Fue el mejor entre los intermedistas.Fuente externa

Los combinados

Primer equipo

C: William Contreras , Cerveceros; 1B: Vladimir Guerrero Jr. , Azulejos; 2B: Ketel Marte , D-backs; SS: Bobby Witt Jr. , Reales; 3B: José Ramírez , Guardianes; Jardineros Aaron Judge , Yankees, Juan Soto , Yankees, Mookie Betts, Dodgers.

Designado, Shohei Ohtani , Dodgers.

La rotación y relevo

Chris Sale , Bravos, Tarik Skubal, Tigres, Paul Skenes , Piratas; Zack Wheeler, Filis; Corbin Burnes , Orioles; Emmanuel Clase , Guardianes, Ryan Helsley , Cardenales

El segundo equipo

C: Salvador Pérez , Reales; 1B: Bryce Harper , Filis;

2B: José Altuve , Astros; SS: Francisco Lindor , Mets; 3B: Manny Machado , Padres; OF: Jackson Merrill , Padres; OF: Jarren Durán , Medias Rojas; OF: Teoscar Hernández , Dodgers; DH : Yordan Alvarez , Astros

Rotación y relevo

SP: Seth Lugo , Royals; SP: Dylan Cease , Padres; SP: Shota Imanaga , Cachorros; SP: Framber Valdez , Astros; SP: Michael King , Padres; RP: Mason Miller , Atléticos; RP: Kirby Yates , Rangers