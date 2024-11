Anthony Davis terminó con el ojo lesionado tras bloquear un intento de volcada de Jakob Poeltl

Anthony Davis se fue al vestuario de los Lakers a mitad del tercer cuarto el domingo por la noche después de recibir un golpe en la cara al bloquear un intento de volcada de Jakob Poeltl de Toronto.

El nueve veces All-Star fue descartado para el resto de la noche por una lesión en el ojo. Los Lakers perdían por tres puntos cuando Poeltl inadvertidamente le dio un golpe en el ojo a Davis con su mano izquierda, pero Los Ángeles se impuso por 123-103 en ausencia del pívot estrella.

"Sólo sé que le dieron un golpe (en el ojo izquierdo)", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. "Tenía problemas para ver. Obviamente, un pequeño trauma en el ojo lleva un poco de tiempo recuperar la visión clara. Pero más allá de eso, no hay novedades".

Davis se lesionó mientras realizaba un sensacional bloqueo del intento de volcada de Poeltl en la zona de anotación cuando quedaban 5:16 minutos para terminar el tercer cuarto. Mientras la multitud local de los Lakers rugía, Davis cayó con un dolor evidente, balanceándose de un lado a otro en el suelo con las manos en la cara. Permaneció en el suelo durante aproximadamente un minuto antes de caminar hacia el vestuario de los Lakers.

LeBron James tomó el mando en ausencia de Davis, registrando su 115º triple-doble mientras que Los Ángeles terminó los últimos 17 minutos con una racha de 53-30. James terminó con 19 puntos, 16 asistencias (la mayor cantidad de la temporada) y 10 rebotes.

"AD es un gran reboteador, así que tuve que tomar parte en el rebote defensivo", dijo James. "Y ahora que AD está fuera, estoy atrayendo mucha atención (que estaría sobre él), porque está poniendo mucha presión sobre las defensas esta temporada. Yo también asumo parte de esa responsabilidad. Es algo que he podido hacer durante bastante tiempo, así que no me resulta difícil poder aprovechar eso, aunque ese no ha sido mi papel este año hasta ahora".

Davis sufrió una abrasión corneal en el mismo ojo en marzo pasado durante un partido contra Golden State. No se perdió ningún partido por esa dolorosa lesión, y regresó dos días después.

Davis ha tenido un excelente comienzo de temporada, lo que ha provocado que se hable de él desde el principio. Comenzó la noche liderando la NBA en anotaciones con 32,4 puntos por partido, junto con 11,3 rebotes y 2,8 asistencias, y ya tiene seis partidos de 30 puntos esta temporada.

Davis tuvo 22 puntos, cuatro rebotes y dos bloqueos antes de lesionarse contra los Raptors.

Jaxson Hayes ocupó el lugar de Davis en la rotación de los Lakers y rápidamente contribuyó con tres volcadas y una bandeja mientras los Lakers se ponían en ventaja. Hayes, el único otro jugador de más de 6 pies y 9 pulgadas de altura en la plantilla de los Lakers, terminó con 12 puntos y seis rebotes.

"Se requiere más de todos los demás", dijo Redick. "Jaxson estuvo a la altura de las circunstancias, jugó en ambos extremos de la cancha y nos dio algunas posesiones adicionales. Solo su energía, creo, realmente animó al grupo".

Davis se perdió el partido del miércoles pasado en Memphis por un hematoma en el talón izquierdo. El pívot tiene un largo historial de problemas de lesiones, pero jugó 76 partidos la temporada pasada, un récord personal.

El próximo partido de los Lakers es el miércoles por la noche en casa, también contra los Grizzlies.