Preston, el hijo de Don Mattingly, será gerente de los Filis de Filadelfia

Preston Mattingly, hijo del ex primera base estelar y manager Don Mattingly, fue ascendido el viernes a gerente general de los Filis de Filadelfia bajo la dirección del presidente de operaciones de béisbol Dave Dombrowski.

Sam Fuld, gerente general desde diciembre de 2020, compartirá las funciones de gerente general con Mattingly. Pero Fuld está estudiando para obtener su título de Máster en Administración de Empresas en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y se convertirá en el presidente de operaciones comerciales del equipo cuando reciba su título en mayo de 2026.

“Sam y Preston son dos de los mejores jóvenes del deporte”, dijo Dombrowski. “Son excepcionales en todos los aspectos. Tenemos una buena relación entre todos nosotros y, en realidad, uno mira hacia el futuro y se pregunta: 'Bueno, ¿cómo funcionará todo esto?'”.

Dombrowski, de 68 años, tiene contrato con los Filis hasta 2027, lo que significa que Mattingly aprenderá el oficio bajo su tutela durante tres temporadas, y luego, si Dombrowski decide retirarse, los Filis ya tendrían a su heredero aparente en su lugar.

"Creo que tiene la capacidad de ser el gerente general y el jefe de operaciones de béisbol durante los próximos años", dijo Dombrowski.

Mattingly, de 37 años, jugó en las ligas menores de 2006 a 2011, y luego fue a la Universidad Lamar, donde fue capitán del equipo de baloncesto y recibió una licenciatura en 2016. Trabajó para los Padres de San Diego de 2017 a 2021, ascendiendo a coordinador de exploración avanzada y planificación de juegos de las grandes ligas.

Se unió a los Filis como director de desarrollo de jugadores en septiembre de 2021 y fue ascendido a gerente general asistente de desarrollo de jugadores en noviembre pasado.

“Estoy muy entusiasmado con el puesto”, dijo Mattingly. “Sinceramente, me encanta el béisbol. Significa mucho para mí. Ha sido mi vida desde que nací. ... Estaba muy emocionado de poder trabajar con la gente que tenemos en la organización. Te desafían todos los días y todos compartimos la misma visión de ayudar a los Phillies de Filadelfia a lograr su objetivo final, que es ganar la Serie Mundial”.

Fuld supervisará los departamentos de operaciones comerciales después de su graduación. El actual presidente de operaciones comerciales, Dave Buck, se jubilará en diciembre. Fuld dijo que varias personas, incluido él mismo, asumirán las responsabilidades del puesto durante los 18 meses hasta su graduación.

“Siempre me ha interesado el aspecto comercial del béisbol”, dijo Fuld. “Siempre me ha parecido fascinante. Esto surgió de una conversación que tuve con Dave y (el socio gerente John Middleton) en la primavera y hablamos sobre las implicaciones a corto, mediano y largo plazo de esta oportunidad. No era algo en lo que hubiera pensado mucho en ese momento, pero después de digerirlo y asimilarlo, me pareció una oportunidad realmente atractiva tanto a nivel profesional como personal”.

Los Phillies también anunciaron otros dos ascensos en el departamento de operaciones de béisbol. Luke Murton fue ascendido a director de desarrollo de jugadores y Edwar González a director de desarrollo de bateo.

Don Mattingly fue seis veces All-Star de los Yankees de Nueva York de 1982 a 1995, luego dirigió a los Dodgers de Los Ángeles de 2011 a 2015 y a los Marlins de Miami de 2016 a 2022.