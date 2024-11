Bronny James anota 6 puntos en su primer partido de la G-League

El debut de Bronny James en la G-League en muchos sentidos reflejó sus primeros meses con los Lakers de Los Ángeles.

Está tratando de encontrar su papel.

James fue titular y anotó seis puntos el sábado cuando los South Bay Lakers derrotaron a los Salt Lake City Stars por 110-96.

"No he estado con el equipo tanto como puedo para averiguar cuál es mi papel en ese equipo. Así que simplemente salgo y juego mi juego y simplemente tiro al aro", dijo James.

James, el hijo de 20 años de LeBron James, acertó 2 de 9 tiros de campo, incluidos 0 de 4 en triples. El base de 6 pies 3 pulgadas también tuvo tres rebotes, cuatro asistencias, dos robos y un tiro bloqueado. Bronny fue agregado a la plantilla de South Bay el jueves, después de que los Lakers completaran una gira de cinco partidos.

El sábado marcó la mayor acción que Bronny ha tenido en un partido desde el final de pretemporada de los Lakers contra Golden State el 18 de octubre, cuando jugó 35 minutos y anotó 15 puntos.

"Creo que hizo un gran trabajo dictando la pelota. Consiguió la primera canasta del partido... Jugó muy bien, jugó desinteresadamente, jugó dentro del flujo del juego", dijo el entrenador de South Bay, Zach Guthrie. "Y pensé que, como todos nuestros guardias, defendimos a un alto nivel".

LeBron vio el partido desde asientos al lado de la cancha en el lado opuesto de las gradas principales con su esposa, Savannah, y su hija de 10 años, Zuri. Gloria James, la abuela de Bronny, también estuvo presente, junto con Anthony Davis, D'Angelo Russell y el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka.

LeBron y el entrenador de los Lakers, J.J. Redick ha dicho repetidamente que Bronny pasará mucho tiempo esta temporada en la G League mientras trabaja en su juego.

Bronny ha jugado en cinco partidos para los Lakers, anotando cuatro puntos en 14 minutos combinados de acción. Estuvo en el último minuto y 28 segundos de la victoria de los Lakers por 116-106 sobre los Philadelphia 76ers el viernes por la noche.

LeBron y Bronny hicieron historia en la NBA el 22 de octubre cuando se convirtieron en el primer padre e hijo en jugar juntos durante la victoria de apertura de temporada de los Lakers sobre Minnesota.

El sábado tuvo un buen comienzo para Bronny cuando anotó en su posesión inicial, anotando un tiro en suspensión a los 43 segundos de iniciado el juego.

"Estaba haciendo una canasta. Me llegó y simplemente... sí. No fallé", dijo.

La otra canasta de Bronny fue un flotador en la zona durante el segundo cuarto. También tuvo un tiro libre en el cuarto cuarto. La G-League tiene una regla experimental de tiros libres esta temporada, según la cual un tiro libre puede valer dos o tres puntos por cualquier falta que no se produzca durante los dos últimos minutos, lo que normalmente daría lugar a dos o tres tiros libres.

Bronny mostró su habilidad para pasar el balón al final del primer cuarto con un elegante pase a Kylor Kelley para un alley-oop.

A mitad del segundo cuarto, Bronny bloqueó parcialmente la bandeja de Isaiah Wong antes de que Quincy Olivari tomara el rebote. Maxwell Lewis terminó con un triple en el otro extremo de la cancha para poner a los Lakers arriba por 40-28.

El debut de Bronny atrajo a una multitud que desbordó el complejo de entrenamiento de los Lakers, donde South Bay juega sus partidos. El Centro de Entrenamiento de Salud de UCLA tiene una capacidad de 676 personas.

"Me sentí muy bien al salir y jugar mi juego. No hay mucha diferencia. Solo estaba jugando baloncesto. Me sentí bien", dijo Bronny, quien fue la 55.ª selección general del draft de 2024 en junio después de promediar 4,8 puntos y 2,8 rebotes en 25 partidos para Southern California la temporada pasada. "He visto todo el revuelo por mi llegada a la G. Es una experiencia increíble para mí salir y jugar mi juego y tener algunos minutos. Estoy muy emocionado por ello".

El entrenador de Salt Lake City, Steve Wojciechowski, admitió que era una atmósfera diferente en comparación con otros partidos de visitante de la G League.

"Quiero decir, esto normalmente no sucede después de un partido de la G League. Ya estoy en mi segunda porción de pizza", dijo sobre hacer una entrevista posterior al partido. "Es emocionante para la G League y atrae la atención hacia nuestra liga. Y tenemos una de las mejores ligas del mundo. Tal vez la tercera mejor liga del mundo después de la NBA y la Euroliga.

"Su historia está atrayendo la atención no solo hacia South Bay, sino hacia la liga en general y hacia los muchachos que juegan en ella. Y por eso, que haya más atención hacia esas historias, incluso si se genera por esta historia excepcional, es genial para la liga".