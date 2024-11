DR Open Amateur: Una semana de puro golf.

Hola Fiebruses. Antes de iniciar, quiero decirles que hoy cumplo 11 años escribiendo este contenido. Agradezco a todos ustedes la amabilidad de “leerme” y de apreciar este material cada semana. Entremos en materia. ¡Días inolvidables! Así denomino las experiencias vividas la semana pasada durante la puesta en escena del DR Open Amateur, que este año celebró 14 años de puro golf, reencuentro de amistades, diversión, fiestas, cenas, y un ambiente increíble en el que más de 16 naciones se fusionan como una sola. Más de 200 jugadores participaron en el evento que tuvo como mayores auspiciadores a la tarjeta MasterCard de Banreservas, a Banreservas y al Ministerio de Turismo (MITUR), con la colaboración de United Brands, Caribbean Coffee, Agua Magnus, Induban, Medios Fiebre de Golf, y obviamente de la gran sede que fue y siempre es, Casa de Campo con sus canchas Teeth of the Dog (el cual será renovado en 2025), Dye Fore y The Links.

Entre los países presentes estuvieron EEUU, Argentina, El Salvador, España, Italia, Puerto Rico, Grecia, Francia, Ecuador, Portugal, Jamaica, Irlanda, Dubai, Venezuela, Colombia, y México (ente otros), así como una nutrida delegación de jugadores dominicanos. El evento fue inaugurado con una fiesta amenizada por Juan Carlos Pichardo con su show “Íntimo” y una gran cena, evento en el cual el presidente de FEDOGOLF, Enrique Valverde, pronunció las palabras de bienvenida en nombre de la federación, mientras que Esmarlin Mateo, Gerente División de Negocios Electrónicos de Banreservas, agradeció y ofreció a los presentes su salutación en nombre de sus marcas. En el cierre, amenizado por el Grupo Faena, Robert Guerra, VP de FEDOGOLF tuvo a bien dirigirse a los presentes, y el Sr. Mateo hizo lo propio. Ambas cena-fiestas fueron de lujo, y el baile, la buena mesa y un ambientazo de camaradería fueron la característica principal, dando ese sello distintivo a este evento que crece cada año, y que cautiva tanta gente que viene al país detrás de nuestro clima, nuestro golf y sana competencia.

GANADORES: El TEAM USA arrasó, repitiendo el cetro y casi creando una hegemonía, no solo por su gran juego, sino también por la enorme delegación que cada año apoya esta iniciativa que dirige mi hermano Rafael Canario. El equipo capitaneado por Dorian Vargas obtuvo la mayor parte de los puntos disponibles en las categorías que competían en formato Stableford y por gross y neto, acumulando 1,101 puntos, dejando el segundo lugar al representativo de Argentina (1,003), y el tercero al Team Florida con 956. Anthony Gallardo (Team USA), ganó el mejor gross overall Stableford con 101 puntos, y Luis Javier Reynoso (Team RD) el mejor neto con 123. Para ver los scores finales, vayan a www.fiebredegolf.com