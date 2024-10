Rodri llega al Balón de Oro: "Estoy tranquilo. Esperando el momento, pero tranquilo"

Rodri Hernández, centrocampista español del Manchester City, afirmó que está "tranquilo" al llegar este lunes a la ceremonia de entrega del Balón de Oro, para el que ha emergido como un posible ganador en las últimas horas.

"Estoy tranquilo. Esperando el momento, pero tranquilo. Disfrutando con mi familia", señaló en unas breves declaraciones en la alfombra roja del Teatro Chatelet.

El jugador español destacó que está "contento de estar aquí" en su segunda ceremonia consecutiva y destacó que ganar la última Eurocopa con España fue "un sueño cumplido", aunque insistió en que el fútbol es un deporte colectivo.

Rodri dijo que, "sinceramente", no sabe si va a ganar el Balón de Oro y resaltó que, pese a que en el mundo actual hay mucha información, ha estado durante todo el día disfrutando de "las cosas". "Cuando una decisión no depende de ti, tienes que estar tranquilo", insistió en Movistar Plus.

También habló sobre su lesión y sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro: "Llevo la recuperación bien, ha pasado un mes que es el peor tramo, con mucha confianza y optimismo de recuperar y volver lo mejor posible. Estar aquí ya es un premio, ya tuve la suerte de estar nominado el año pasado. Ya veremos qué pasa, no tengo mucha información...".

El nombre de Rodri ha emergido como el gran favorito para hacerse con el premio después de que el Real Madrid boicoteara la gala al tener noticias de que su delantero Vinicius no era el ganador.