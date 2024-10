Ohtani llega a la Serie Mundial y logra un sueño que tuvo cuando firmó con los Dodgers

Shohei Ohtani obtuvo lo que buscaba cuando decidió firmar con los Dodgers de Los Ángeles: un viaje a la Serie Mundial.

"Realmente siento que finalmente llegamos. Finalmente llegué a esta etapa", dijo Ohtani a través de un traductor después de la victoria del domingo por la noche por 10-5 sobre los Mets de Nueva York que puso fin a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en seis juegos.

Ohtani bateó .364 con dos jonrones, seis carreras impulsadas, nueve bases por bolas y un OPS de 1.184 contra los Mets, incluidos dos hits y una impulsada en el sexto juego. Está bateando .286 con tres jonrones y 10 impulsadas en 11 juegos en su primera postemporada de cara a la Serie Mundial que comienza el viernes contra los Yankees de Nueva York. Cuando firmó su contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años en diciembre pasado, Ohtani acordó diferir 68 millones de dólares anuales para darle flexibilidad a la nómina del equipo. Los Dodgers firmaron al lanzador Yoshinobu Yamamoto, adquirieron en canje al lanzador Tyler Glasnow y firmaron al jardinero Teoscar Hernández, entre otros movimientos.

"El objetivo era llegar hasta aquí", dijo Ohtani, "y también me imaginé llegando hasta aquí con el contrato que he firmado".

Sin lanzar este año mientras se recuperaba de una cirugía de codo, Ohtani bateó .310 con los mejores promedios de la Liga Nacional de 54 jonrones y 130 carreras impulsadas junto con 59 bases robadas para convertirse en el primer jugador con 50-50. Es probable que gane su primer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional después de un par de MVP de la Liga Americana.

"Es la estrella de béisbol más grande del mundo. No solo del juego, del mundo", dijo su compañero de equipo Max Muncy. "Se presenta todos los días, se espera que haga algo increíble y rara vez decepciona. Se esfuerza al máximo, es un gran compañero de equipo. Nos ha encantado tenerlo en el vestuario y ser su compañero de equipo durante todo el año ha sido un placer absoluto".

Ohtani tiene 18 de sus últimos 23 RISP desde su juego de 10 carreras impulsadas el 19 de septiembre, cuando se convirtió en el primer jugador con 50-50. Tuvo una racha de 0 de 22 sin corredores en base.

"No hay nada en particular que haya cambiado", dijo Ohtani. "Obviamente, cuando hay situaciones, cambio mi forma de batear. Pero en términos de mi enfoque, he continuado con mi enfoque todo el tiempo. Creo que parte de ello es que es solo una muestra pequeña".