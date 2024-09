Shohei Ohtani batea de 5-2 y mantiene su disputa en busca de lograr la triple corona

Shohei Ohtani conectó dos hits y elevó su promedio a .310 en su intento por superar al líder de bateo Luis Arraez y convertirse en el primer ganador de la Triple Corona de la Liga Nacional desde 1937, ayudando a los Dodgers de Los Ángeles, clasificados a los playoffs, a vencer el sábado 13-2 a los Rockies de Colorado.

Ohtani bateó 2 de 5 y se acercó a cuatro puntos de Arraez, quien tuvo una noche libre en San Diego y está bateando .314 de cara al último día de la temporada regular.

Ohtani lidera la Liga Nacional con 54 jonrones y 130 carreras impulsadas. El último ganador de la Triple Corona de la Liga Nacional fue Joe Medwick, de los Cardenales de San Luis de 1937. El último en lograr la hazaña en las Grandes Ligas fue Miguel Cabrera, de Detroit, en 2012.

Además, Ohtani se robó su base número 58 de una temporada en la que se convirtió en el primer jugador 50-50.

Teoscar Hernández y Kike Hernández conectaron jonrones de tres carreras cada uno para Los Ángeles, que ha anotado al menos 11 carreras en juegos consecutivos por primera vez desde el 21 y 22 de julio del año pasado en Texas. Teoscar Hernández tiene 99 carreras impulsadas.

Yoshinobu Yamamato (7-2) permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas mientras ponchaba a seis, obteniendo su primera victoria desde que venció a los Rockies el 1 de junio. Yamamoto estaba haciendo su cuarta apertura después de perderse tres meses por una distensión en el manguito rotador.

Los Dodgers (97-64) aseguraron el mejor récord de las mayores y la ventaja de local durante la postemporada cuando Filadelfia perdió en Washington el sábado.

Ohtani conectó sencillo en la primera entrada, rodó out en la segunda, caminó y anotó en la quinta y conectó sencillo en la quinta. Elevó out en la séptima y rodó out en la novena.

Kike Hernández, quien terminó con tres hits, disparó un jonrón de 430 pies al jardín central en la segunda entrada ante Antonio Senzatela (0-1) para una ventaja de 4-1. El jonrón número 33 de Teoscar Hernández, la cifra más alta de su carrera, en la quinta puso el marcador en 8-2.

Ezequiel Tovar conectó su 26to jonrón, líder del equipo para Colorado (61-100), que alcanzó la marca del centenar de derrotas por segunda temporada consecutiva.