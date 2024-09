Por fín, culmina la racha de turnos sin ponches para Luis Arraez

La notable racha de partidos sin ponches para Luis Arraez ha terminado.

El rey del contacto de los Padres se ponchó por primera vez desde el 10 de agosto en la segunda entrada de la victoria de San Diego por 3-1 sobre los Astros en choque efectuado el lunes en el Petco Park.

El lanzador derecho de Houston, Spencer Arrighetti, ganó una batalla de nueve lanzamientos al lograr que Arraez hiciera swing y fallara una curva de 3-2.

Arraez había estado 141 apariciones al plato sin ser ponchado por nadie. Según Elias Sports Bureau, era la racha más larga desde que Juan Pierre alcanzó 147 durante la temporada 2004. Arraez empató a Tony Gwynn en la segunda racha más larga de este tipo en la historia de los Padres. Sólo la racha de 170 apariciones al plato consecutivas de Gwynn en 1995 fue más larga.

“Me ponché y dije: ‘Tengo dos turnos más’”, dijo Arraez después. “Veamos qué pasa”.

Arraez respondió con hits en sus dos últimos turnos al bate, aunque pareció lesionarse la rodilla derecha en la quinta entrada mientras se deslizaba hacia el plato. Después de cojear hacia la segunda base con un doble en la séptima entrada, fue reemplazado por un corredor emergente.

Cuando se le preguntó después del partido cómo se sentía, Arraez sonrió. ¿Físicamente? Dijo que se siente bien y espera volver a la alineación el martes. Pero…

“¿El ponche? Es doloroso”, dijo Arraez. “Pero [Arrighetti] fue muy malo. Luché con él. Tiene buen material”.

Incluso para los estándares de Arraez, fue una racha asombrosa. Desde el receso del Juego de las Estrellas, solo ha ponchado tres veces. Apenas ha fallado un swing. Durante esa racha, Arraez solo había fallado un swing ocho veces, antes de que Arrighetti le indujera tres ponches en sus primeras dos apariciones al plato.

“Respeto mucho a ese chico, y lo que hace es una locura en el partido que jugamos hoy”, dijo Arrighetti. “Significó mucho para mí, sin duda. También me saco el sombrero ante él. Me hizo jugar en el mismo campo. No es que pueda irme sintiéndome genial. No fue un 0 de 3. Aún así me ganó”.

De hecho, Arraez respondió con un sencillo en la quinta entrada ante Arrighetti, y luego un doble en la séptima entrada contra Bryan King. En el proceso, elevó su promedio de bateo de 2024 a .323. Todavía está cómodamente en la cima de la carrera por un tercer título de bateo consecutivo. Marcell Ozuna de Atlanta es segundo en la Liga Nacional, con un promedio de bateo de .302.

Esa marca de .302 es precisamente la que tenía Arraez el 10 de agosto, después del partido en Miami en el que se ponchó por última vez. En ese momento, estaba lidiando con los efectos persistentes de una lesión en el pulgar. Desde entonces, está bateando .397 y ha sido una fuerza en la cima de la alineación de los Padres, preparando el terreno para una de las mejores ofensivas del béisbol.