Tracy Otto, la mujer que fue apuñalada por su exnovio, se hizo atleta y hoy triunfa en París

Los Juegos Paralímpicos que se llevan a cabo durante este mes en París traen un consigo una serie de historias de superación de varios de sus participantes. Tal es el caso de Tracy Otto, una estadounidense de 28 años que competirá por primera vez en la disciplina de tiro con arco, y cuya trayectoria está marcada por un violento hecho que ocurrió hace cinco años: su expareja la atacó y le causó heridas que la dejaron en silla de ruedas permanentemente.

“Resurgí como haría un ave fénix”, dijo la joven a la agencia AFP, tras el siniestro hecho que ocurrió hace cinco años y por el que estuvo cerca de perder la vida. Ella y su actual pareja, Ricky Riessle, fueron agredidos mientras dormían en su hogar ubicado en Florida. El exnovio de Otto le disparó varias veces con una escopeta de perdigones, la hirió en su ojo izquierdo y la apuñaló justo en la médula espinal .

La otra víctima también recibió varios disparos y puñaladas en la espalda, pero se recuperó físicamente y forma parte del equipo de la atleta olímpica cuando compite. Por su parte, el agresor se entregó a las autoridades y recibió una condena de 40 años

“Intento pensar que es como crear belleza a partir de las cenizas, resurgir como lo haría un ave fénix. Mostrar al mundo que, independientemente de tus circunstancias, puedes hacer cualquier cosa que te propongas”, declaró tras superar la primera ronda en los Juegos Paralímpicos de París.

La deportista -que practica el tiro con arco a través de un dispositivo que controla por la boca para poder tirar las flechas- quedó con severas consecuencias físicas, que incluyen una parálisis que va del pecho hacia abajo y la pérdida del ojo que fue lesionado.

“Mi cuerpo no funciona como debería en muchos aspectos. La termorregulación, el no poder sudar o calentar mi temperatura corporal es uno de los grandes retos a los que me enfrento cuando tiro con arco”, explicó.

A pesar de todo esto, Otto habla sin problemas de lo que pasó en la noche que cambió su vida y lo hace de una forma honesta y detallada. En sus propias palabras, ella quiere ser “una luz de esperanza para el mundo”.

Como objetivo, la paraarquera dijo querer “conquistar el mundo, seguir hasta Los Ángeles 2028 y luego Australia en 2032″. “Sólo quiero conquistar el mundo”, deseó.

Actualmente, y tras ganar la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos en 2023, está representando a su país en el equipo de tiro con arco, tanto en los equipos mixtos -junto a su compañero Jason Tabansky- como en la competición individual abierta W1, en donde terminó octava en la clasificación.