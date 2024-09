Los Orioles colocan a Jean Segura en asignación

En medio de un día ya ocupado de transacciones de los Orioles, los O's anunciaron dos movimientos más, ya que el jugador de cuadro Jean Segura fue liberado de su contrato de ligas menores y el zurdo Nick Vespi fue enviado a Triple-A Norfolk.

Segura firmó su contrato de las menores en agosto y bateó solo .137/.250/.196 en 60 apariciones al plato en 14 juegos con Norfolk. Esto marcó la primera acción de juego de Segura de cualquier tipo desde su último juego como miembro de los Marlins el 31 de julio de 2023. Los Marlins intercambiaron a Segura con los Guardianes al día siguiente como parte del acuerdo de fecha límite que llevó a Josh Bell a Miami, y dado que Segura solo fue incluido en el intercambio como compensación salarial, Cleveland liberó de inmediato al veterano infielder.

Roch Kubatko de MASNsports.com ( vía X ) señala que Segura pidió ser liberado y los Orioles le concedieron la solicitud, lo que podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que Segura quisiera buscar otras oportunidades si Baltimore no lo iba a agregar al roster de la MLB, o podría ser una pista de que Segura podría estar considerando el retiro. Debido a que Segura no jugó ninguna pelota invernal y no hubo ninguna indicación de que estuviera buscando otro contrato como jugador en el año desde que los Guardianes lo liberaron, su acuerdo con los Orioles podría verse como un último intento por revivir su carrera como jugador.

El contrato de agente libre por dos años y 17 millones de dólares que Segura firmó con los Marlins en la temporada baja de 2022-23 vence al final de esta temporada, lo que también podría representar una especie de ruptura limpia para el final oficial de su carrera como jugador. Queda por ver si Segura realmente está pensando en ponerle fin a su carrera, pero si es así, sus resultados aproximados con Miami en 2023 no deberían empañar una racha de 12 temporadas en las mayores por lo demás muy sólida que incluyó un par de nominaciones al Juego de Estrellas.

Baltimore designó a Vespi para asignación la semana pasada, y ahora se dirigirá a Triple-A después de que pasó por waivers y fue eliminado del roster de 40 hombres de los Orioles. Esta fue la primera vez que Vespi fue asignado, y no tiene suficiente tiempo de servicio en MLB para rechazar una asignación directa a favor de la agencia libre.

En cambio, Vespi se dirigirá a Norfolk, que es un camino familiar para un lanzador que a menudo ha sido trasladado de ida y vuelta entre las mayores y las menores desde que hizo su debut en las Grandes Ligas en 2022. Vespi ha lucido bastante sólido con una efectividad de 3.88 en sus 53 1/3 entradas de carrera en el Show, pero su falta de capacidad para ponchar lo ha convertido en un lanzador de la parte trasera del bullpen a los ojos de los Orioles. Vespi ya ha sido ascendido y enviado a Triple-A el máximo de cinco veces esta temporada.